Elisabetta Franchi Instagram: sensualissima in un miniabito verde

Elisabetta Franchi Instagram: mostra in questa foto tutto il suo fascino: miniabito verde, occhiali da sole e tracollina nera. Una foto scattata con uno sfondo che esalta il look, alle sue spalle dei meravigliosi fiori viola e lei seduta su un divano rosso.

Sexy come sempre mette in mostra le sue gambe. Scatto realizzato a Dubai dove prosegue la vacanza con la sua famiglia. Al termine della settimana della Moda a Milano, ha deciso di concedersi un periodo di riposo e relax.

Al suo ritorno l’avrebbero attesa una serie di appuntamenti importanti con interviste e convegni presso università e non solo, tutto però rimandato a causa della situazione generale legata al Coronaviurus. Altro impegno per lei molto importante è il suo libro, al quale dedicherà questo tempo quando farà ritorno a casa.

Giorni di vacanza tra le Maldive e Dubai

Dopo aver trascorso alcuni giorni alle Maldive, la tappa successiva della vacanza è stata Dubai. Qui Elisabetta Franchi, con la sua famiglia, alloggia presso il Burj Al Aarab, in un sontuoso, elegante appartamento. Una vista incantevole su Dubai e comfort di ogni genere. Grazie alle sue storie, ci racconta come trascorre le sue giornate.

Non poteva mancare il safari nel deserto: foto scattata con il turbante bianco. Giro in cammello per tutti tranne che per lei che, amando così fortemente gli animali, ha deciso di non farlo ma proseguire con una passeggiata a piedi. Cena sotto le stelle di Dubai in una struttura allestita sulla spiaggia per bere e mangiare prodotti tipici. Mare, sole e divertimento in una località molto frequentata dai vip.

Curiosa come sempre ha prenotato anche un giro ad alcune ville di Dubai con un’agenzia…chissà voglia acquistare una casa vacanze lì? La sua vita è pubblica sotto ogni aspetto e, quest’interazione, sembra interessare molto alle sue follower che, le fanno recapitare anche qualche regalo. Ha ricevuto un biglietto da una fan e una rosa rossa stabilizzata.

Look chic che esalta la sua sensualità

Elisabetta Franchi è una donna che si mostra essere sempre molto disponibile e questo richiama l’affetto del suo pubblico. In questa vacanza negli Emirati Arabi sta indossando look molto interessanti, e anche quando l’abbiamo vista in versione sportiva, è sempre molto chic. Quest’abito verde, con manica a re quarti, profilato bianco con bottoni oro è ovviamente parte della sua collezione.

La tracollina nera aggiunge un tocco glam e immancabile la sua collana. Occhiali neri dalla forma leggermente quadrata che si sposano bene con l’ovale del suo viso. Particolare il tessuto dell’abito che rende ancora più vivo e brillante il verde. Una posa da modella e non solo anche un fisico scolpito dall’esercizio fisico che non manca quasi mai nelle sue giornate.

Nelle sue storie la vediamo spesso con i suoi figli mentre posta meno foto di famiglia. In questo momento di spensieratezza si gode le sue giornate in spiaggia, sempre in compagnia di suo marito, le serate rilassanti e in famiglia. Già pensa al suo ritorno però, e alla situazione che si prospetta in Italia. Intanto attendiamo nuove foto della sua vacanza super chic.