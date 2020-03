Oroscopo Paolo Fox domani sabato 7 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020. Vediamo insieme come sarà questo weekend per i primi 4 segni dello zodiaco. Tensioni per Ariete e Cancro. Il Toro è in pieno fermento, mentre i Gemelli hanno bisogno di riposare di più. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Ariete

In questo periodo vi sentite piuttosto agitati. Di tanto in tanto potreste avere addirittura qualche irruenza con il partner. Il popolare astrologo di Rai2 vi invita alla calma e alla pazienza, perché a fine mese la situazione migliorerà notevolmente.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Toro

Avete Venere nel segno dal 5 marzo 2020: in voi c’è forte il desiderio di costruire. I Toro con un’idea in mente da tempo vogliono, ora, trasformarla in un progetto concreto. Chi, invece, è impegnato in una relazione sarà solleticato dal pensiero del matrimonio.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di rallentare il ritmo e dedicare spazio al riposo. In questi giorni siete un po’ sottotono, forse avete troppi pensieri che vi girano in testa. Approfittate di una sosta, per valutare bene chi volete vicino a voi.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Cancro

Vi muovete sotto un cielo un po’ offuscato. Avete ancora alcune perplessità che vi rendono tesi. Attenzione alle polemiche nel lavoro o in famiglia. A fine marzo ci saranno degli accordi o dei contratti da riconsiderare.