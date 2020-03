Oroscopo Paolo Fox domani sabato 7 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo tornati all’appuntamento giornaliero con l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 7 marzo 2020. Vediamo insieme come vivranno le prossime ore i segni dello zodiaco. Il Sagittario e l’Acquario devono guardarsi maggiormente dentro. I nati in Pesci volano alto, mentre il Capricorno attraversa un momento di confusione. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Sagittario

In questi giorni la vostra energia è un po’ limitata. È un periodo particolare in cui dovrete guardarvi dentro per decidere se la strada che state percorrendo è quella giusta; se il rapporto di coppia funziona davvero oppure no. Mettete da parte, per alcuni giorni, la vostra naturale irruenza e focalizzatevi, piuttosto, su un unico obiettivo alla volta.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Capricorno

L’ingresso di Venere nel segno del Toro migliora di gran lunga le relazioni sentimentali. Qualcuno potrebbe perfino recuperare un vecchio amore. Sul fronte sociale e lavorativo, invece, potreste risultare inaffidabili con un amico o un collega, specie se state vivendo un momento un po’ confuso.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Acquario

La tensione che avvertite in questo periodo è il preludio a un cambiamento radicale. Entro aprile qualche Acquario potrebbe fare un notevole salto di qualità, se lo desidera. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a mettervi di più al centro, in particolar modo adesso, che siete di fronte a una profonda rinascita.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Pesci

Un bellissimo oroscopo sostiene i vostri progetti e vi dà uno slancio in più per concretizzarli. In questi giorni siete molto energici, nulla vi tocca se volete. La forza di questo periodo sta nel riuscire a trasformare la negatività in qualcosa di positivo, le emozioni più basse in doni da riservare agli altri.