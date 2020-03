Problemi in amore? Ecco cosa dice l’oroscopo per risolvere subito

Come affrontare i problemi in amore? È uno dei crucci che, una volta o l’altra, ci siamo trovati tutti ad avere a che fare. Se state vivendo una relazione complicata, un amore impossibile o dei problemi amorosi che non sapete come affrontare, potreste ricorrere al consulto degli astri: l’oroscopo, infatti, può aiutarci moltissimo a capire i tratti caratteriali, nostri e delle persone che ci circondano, attraverso l’analisi dei vari segni zodiacali. Certo, non è una formula magica, ma capire meglio i comportamenti della persona che è oggetto dei nostri problemi amorosi, sicuramente può essere un valido alleato per aiutarci a trovare più velocemente una soluzione al nostro mal d’amore.

Segni d’Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Questi segni tendono a scappare dai problemi e a evitare il confronto, e spesso idealizzano molto l’amore basandolo su ideali come armonia e libertà. Se sei un segno d’Aria, e stai vivendo un rapporto problematico, potrebbe essere quindi perché senti una mancanza di affinità: per provare a salvare il tuo rapporto, cerca di non alzare l’asticella delle aspettative a un limite impossibile, e cerca di far capire al tuo partner che un atteggiamento autoritario o esigente ti fa sentire soffocata, facendoti perdere quel senso di libertà che, per il tuo carattere, è così importante.

Segni d’Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Non c’è niente di peggio, per i segni d’Acqua, di subire l’indifferenza del partner. Inoltre, altri problemi possono nascere quando viene a mancare il romanticismo, o se c’è un’interferenza familiare troppo forte: questi segnali vanno ad alimentare un sentimento di rifiuto, che potrebbe essere proprio la causa dei vostri litigi. Spesso, infatti, questi segni diventano provocatori proprio per tentare di istigare reazioni nella coppia. Se il tuo amore appartiene all’elemento Acqua, quindi, cerca di non abboccare ai tranelli che ti lancia, e non di non farlo sentire troppo sotto pressione: la mossa migliore è parlare in modo chiaro e positivo, con calma, e fargli capire la propria disponibilità all’ascolto e all’aiuto.

Segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno

Chi appartiene a questa categoria è molto realistico, e preferisce relazioni serene e stabili: guidati da un forte senso pratico e dalla ricerca della sicurezza in tutti gli aspetti della vita, la condizione d’incertezza è il peggior nemico, capace di creare grandissimi ostacoli alla felicità di coppia. Il segno d’Aria tende ad essere molto geloso, e ad avere una forte sensazione di possesso: se il tuo partner rientra in questa categoria, cerca di rassicurarlo spesso sulla vostra relazione. Un altro grande impedimento per la relazione potrebbero essere i problemi finanziari: in questo caso, cercate di fare in modo che le difficoltà economiche non siano mai eccessive nella vostra relazione.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

I segni di Fuoco, quando s’innamorano, si danno senza riserve e vogliono vivere tutte le emozioni in forma intensa. Essendo impulsivi e istintivi, spesso quando sorge un problema hanno reazioni immediate e burrascose, e danno risposte brusche: se questo è il caso della vostra relazione, cercate di essere il meno permalosi possibile e di non rispondere a tono. Meglio aspettare che il partner si sia calmato e spiegare e con pazienza in cosa ha sbagliato, e come vi ha eventualmente offeso. Ricordate anche che i segni d’Aria odiano la routine: la noia è il peggior nemico del vostro partner, e quindi cercate sempre di stimolarlo con iniziative a sorpresa, come cene romantiche, viaggi improvvisati e attività sempre nuove.