Elisabetta Franchi Instagram: sguardo sognante per la vacanza che volge al termine

Elisabetta Franchi Instagram inserisce quella che potrebbe essere l’ultima foto conclusiva della sua vacanza assieme alla famiglia. Su un dondolo, avvolto da fiori, indossa una meravigliosa gonna di tulle e un corpetto con scollo a barca in tessuto tweed. Tutto nei toni del blu.

Perfetta la scollatura per il suo decolleté e i colori evidenziano il suo incarnato cappelli sciolti e sguardo sognante. In alcuni post, aveva scritto, quanto fosse in pensiero per la situazione che si sta vivendo in Italia. Ora lei farà rientro domenica e da lunedì inizierà di nuovo la sua attiva vita di donna in carriera presso la sua azienda.

Anche se di normalità ne troverà poca, la vacanza tra Maldive e Dubai, è oramai finita. Ha lasciato però tanti bei ricordi alle sue follower che, come sempre, continuano a seguirla in modo molto assiduo. Le sue storie hanno raccontato in ogni dettaglio le sue giornate o meglio, le giornate trascorse assieme alla sua famiglia. Abbiamo potuto vedere indossati da lei tanti look della sua collezione e prendere spunto. Mai volgare, sa essere una donna forte, di carattere e molto sensuale.

Una donna e una mamma in carriera

Alla guida di una delle aziende più note in Italia che continua ad avere uno strepitoso successo anche all’estero. Ha fatto del suo sogno la sua realtà quotidiana perché non si è mai arreda nonostante le tante difficoltà della vita. È un brand che ha molto consenso perché riesce ad esaltare la bellezza femminili con un tocco di eleganza e, indossando un suo capo, non si passa certo inosservate.

Originaria di Bologna, segue in questa città gli studi per affrontare l ‘ingresso nel mondo della moda. La sua professione inizia nel 1996 quando apre un piccolo atelier, di strada fino ad oggi ne ha fatta veramente tanta. Solo nel 2012 decide di firmare i capi con il suo nome e nasce il marchio Elisabetta Franchi.

La qualità dei suoi capi, il buon gusto italiano hanno reso le sue collezioni davvero inimitabili. I fatturati confermano quanto brava sia Elisabetta Franchi nel suo lavoro: 100 milioni di euro di ricavi nel 2017. Cifre davvero importanti e il vanto di essere una donna e una mamma in carriera. Ha 11 uffici stampa in tutto il mondo, creando una strategia di marketing efficiente e dinamica in relazione ai cambiamenti del mercato.

Elisabetta Franchi e i social

Lei si racconta attraverso i social e non solo, una testimonianza per molte donne che magari si sentono scoraggiate ad affrontare una carriera lavorativa impegnativa, una famiglia e la gioia dei figli. Una donna che è riuscita a portare sotto i riflettori il tema del rispetto per i cani, ha una casa con tanti cani che un tempo erano stati abbandonati.

Un vero e profondo spirito animalista che la rende unica e sensibile ad una tematica troppo spesso tralasciata.

Ha più volte detto di passare l’intera settimana in azienda, compreso il fine settimana proprio perché ama il suo lavoro e continua a farlo con tutta la passione che la contraddistingue. Non aspettiamo altro che rivederla nel suo ufficio curiosi di sbirciare cosa c’è in preparazione.