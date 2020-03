Oroscopo Paolo Fox domani domenica 8 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Vergine

Siamo giunti all’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 8 marzo. Come trascorreranno questa domenica i segni centrali dello zodiaco? Una giornata tranquilla aspetta la Vergine e la Bilancia. Un weekend più sottotono, invece, per il Leone e lo Scorpione. Vediamo di seguito cosa rivela l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 8 marzo 2020: Leone

La Luna strana di sabato 7 marzo può avervi portato discussioni in famiglia. Probabilmente avete gli strascichi del nervosismo passato o siete semplicemente stanchi, provate ad avere cautela. Già domenica 8 marzo le cose cambieranno e il vostro umore migliorerà.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 8 marzo 2020: Vergine

La Vergine vivrà una domenica di relax in famiglia. Nonostante le tensioni esterne, voi dovreste cercare di non farvi condizionare troppo in questi giorni. Va bene preoccuparsi per la forma fisica, ma senza esagerare. Avete la protezione delle stelle in questi mesi: procedete lungo il vostro percorso senza timore.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 8 marzo 2020: Bilancia

L’influsso positivo di Venere vi regalerà una festa della donna molto piacevole dal punto di vista sentimentale. Uscite da un periodo molto faticoso, ma l’oroscopo di Paolo Fox vi rassicura a tal proposito: la vostra condizione migliorerà di gran lunganei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 8 marzo 2020: Scorpione

L’opposizione di Venere potrebbe intaccare quelle storie che sono in crisi. Siate cauti in questi giorni. Domenica 8 marzo avrete una giornata abbastanza serena, nonostante il periodo di alti e bassi che state vivendo. Forse avete delle preoccupazioni dal punto di vista economico. Non incupitevi, perché nei prossimi mesi la situazione si risolverà.