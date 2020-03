5 cose che non sapevi di Gabriel Garko

Gabriel Garko, volto noto del cinema italiano ha conquistato un vasto pubblico grazie alla sua bravura ma anche alla sua bellezza. Sexy symbol per molte donne, bello e impossibile, da catturare sempre l’attenzione.

Innegabile il suo talento tanto quanto la presenza che sa rendere in televisione e non solo: alto un metro e novanta, occhi scuri e profondi ha fascino e sexy appeal da vendere. Tenebroso e affascinante ha deciso di vivere a Zagarolo per una privacy maggiore rispetto alla città di Roma.

Vediamo ora 5 cose che certamente non sapevi su Gabriel Garko

Ritocchino sì o ritocchino no? Negli ultimi mesi si è molto discusso sulla possibilità che l ‘attore avesse fatto degli interventi di chirurgia estetico. È apparso molto diverso, un volto piuttosto gonfio poteva far apparire dei postumi di un intervento. In realtà molto in ombra è poi rimasto l’argomento quindi difficile da dire. Sappiamo che alcuni aspetti del suo volto come le labbra carnose e gli zigomi alti sono sempre stati un tratto distintivo dell’attore ma…..il dubbio potrebbe restare…..in ogni caso non ha perso niente del suo sguardo così affascinante.

L’origine del suo nome d’arte: all’anagrafe si chiama Dario Gabriel Oliviero ma in onore di sua nonna Garkios ha scelto Garko come nome d’arte. Noi tutti lo conosciamo in questa maniera, ma poco ne potevamo sapere di quale storia si celasse dietro

In analisi per un periodo: è stato seguito per un periodo da uno psicologo quando, nel febbraio del 2016, scoppiò una casa vicino alla sua villa di Sanremo. Quello scoppiò gli cambio la vita e ne uscì salvo per miracolo. Ha più volte dichiarato che si trattò di uno dei periodi peggiori della sua vita

Testimone dell’ex moglie: coppia perfetta quando era spostato con Eva Grimaldi, con la quale è rimasto ancora in buoni rapporti tanto che lei lo ha voluto come testimone di nozze quando ha sposato Emma Battaglia. Insieme alla sua ex ha girato anche qualche film dopo essersi lasciati e, in una scena d’amore, non è andato tutto per niente bene. Un rapporto che però è durato molto tempo e un matrimonio molto felice. Questo lui lo ha sempre sottolineato più volte

Vittima di una stolcker: una notizia che lascia davvero perplessi, essere perseguitato da una donna che avrebbe voluto da lui un figlio. Vittima di una situazione davvero complessa e difficile da affrontare e superare. In questo caso abbiamo un episodio particolare poiché sono spesso le donne vittime di stolcker ma, a Gabriel Garko, è successo al contrario. Per fortuna la storia è oramai passata e superata.

Oggi, puoi seguirlo attraverso i social, in particolar modo su Instagram dove pubblica le sue foto. Un fisco scolpito e quel meraviglioso e intenso sguardo continuano a fare di lui un uomo affascinante senza tempo. Un attore che ha conquistato davvero il cuore di tutti per la sua capacità di interpretare al meglio i ruoli, oltre ad essere sempre disponibile con le sue fan concedendo autografi e foto senza problemi.