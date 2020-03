Cos’è il jackfruit e come si mangia

Il jackfruit è un frutto dalle dimensioni molto grandi, è il più grande che esiste in natura, tra quelli che crescono su un albero. L’albero in questione è tipico delle pendici meridionali dell’Himalaya, dunque è originario dell’India. Si tratta di un frutto che oggigiorno è molto coltivato anche in tanti altri paesi, mentre è quasi impossibile trovarlo fresco nel nostro Paese.

Usi alimentari

Il jackfruit è consumato principalmente fresco, ma, è molto utilizzata anche la sua versione in scatola. In questo modo sarà molto più semplice il suo consumo, anche per coloro che non sono in grado di aprire questo frutto di grosse dimensioni. Anche per quanto riguardo la sua esportazione, è maggiore quella della versione in scatola o anche fritto come se fossero delle chips in busta.

Oltre al frutto tal quale si può anche ricavare il succo, bevuto al naturale o, se lasciato fermentare, permette di ottenere una bevanda alcolica. Per quanto i frutti acerbi, invece, possono essere utilizzati per la produzione di una farina molto particolare, una specialità esotica, difficilmente trovabile nel nostro Paese.

E’ un frutto con un sapore molto gradevole, sembra essere un misto tra una mela e l’ananas, con un retrogusto dolce quasi tendente al sapore della vaniglia.

Calorie e valori nutrizionali del jackfruit

Il jackfruit, come per tutti gli altri frutti, contiene dosi molto elevate di acqua. Oltre all’acqua, ovviamente sono presenti tanti altri nutrienti che elencheremo di seguito. E’ un frutto che apporta circa 95 kcal ogni 100 grammi di prodotto edibile. Rispetto ad altri frutti, apporta qualche caloria in più, ma ad ogni modo non sarà un problema includerlo in una dieta sana ed equilibrata, senza ingrassare ovviamente.

100 g di jackfruit contengono:

Grassi 0,6 g

0,6 g Colesterolo 0 mg

0 mg Sodio 2 mg

2 mg Potassio 448 mg

448 mg Carboidrati 23 g

23 g Zuccheri 19 g

19 g Fibre 1,5 g

1,5 g Proteine 1,7 g

Il jackfruit è definito un superfood, questo in virtù dei suoi numerosi benefici per il nostro organismo. I benefici apportati sono da associare alla presenza di molti principi attivi, oltre che alle fibre, alle vitamine, ai sali minerali e molti antiossidanti.

Tra le vitamine le più abbondanti sono la vitamina C, e molte vitamine del gruppo B, in particolar modo la vitamina B1 e la vitamina B6 fondamentali per il potenziamento delle difese immunitarie.

Altro componente molto abbondante nel jackfruit è la fibra, quando consumato in eccesso, però, può avere un effetto lassativo. Quando è consumato in modo corretto ed equilibrato, previene e curare la stitichezza oltre che a favorire l’equilibrio intestinale in generale. Inoltre, protegge il colon da patologie anche gravi in alcuni casi.

Il quantitativo maggiore di proteine lo si ritrova nei semi, dove sono presenti anche antiossidanti, fondamentali per combattere l’azione degradativa dei radicali liberi.

Tra i minerali, i più abbondanti sono il potassio, il magnesio, il ferro e il calcio, tutti composti importanti per la salute del nostro organismo, non devono essere mai carenti se vogliamo essere in buona salute.

In questo frutto sono contenuti anche molti zuccheri, responsabili del potere energizzante del jackfruit, molto consigliato a coloro che praticano sport.

Controindicazioni

Il jackfruit è un frutto che non presenta particolari controindicazioni. E’ però importante specificare che un suo consumo eccessivo potrebbe avere un effetto negativo sulla nostra salute, meglio consumarlo in dosi adeguate senza mai abusarne.

Per quanto riguarda i semi l’accorgimento da mettere in atto è quello di bollirli se si vogliono consumare. Qualora vengano consumati crudi potrebbero essere altamente tossici.

Come consumare il jackfruit

La polpa del jackfruit si presenta sotto forma di tanti bulbi edibili, essi possono essere mangiati sia al naturale, quindi crudi, oppure molto spesso sono utilizzati per preparare tanti altri prodotti, come creme, dolci, confetture, o anche fritti. In linea di massima quando la polpa è acerba si consiglia la cottura, quando, invece, è ad un buon punto di maturazione sarebbe meglio consumarlo fresco.

Consumarlo crudo è sempre meglio, in questo modo i nutrienti instabili al calore non andranno persi, e favoriremo di maggiori benefici. Il frutto può essere anche disidratato e sciroppato.

Per far sì che si conservi al meglio e per un tempo maggiore, dopo la sua raccolta, sarebbe meglio conservare il jackfruit in frigorifero, a temperatura ambiente tende a deteriorarsi molto più velocemente.