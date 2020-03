Kiwano: come si mangia? Le proprietà del frutto

Il kiwano è un frutto appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae. E’ il frutto di una pianta rampicante originaria dell’Africa. Si tratta di un frutto tropicale non facilissimo da trovare nel nostro Paese. Kiwano è stata una parola attribuita a questo frutto a seguito della sua importazione, data la sua somiglianza al kiwi.

Ha un sapore non molto intenso, è molto acquoso, ricorda un po’ il cetriolo anche se ha un retrogusto leggermente agrodolce. Questa pianta annuale può fruttificare in due stagioni, o d’estate o in inverno.

Calorie e valori nutrizionali del kiwano

Il kiwano apporta circa 44 kcal per 100 grammi di frutto. Il suo componente principale è l’acqua oltre che a presentare vari nutrienti. In linea di massima 100 grammi di kiwano apportano:

Grassi 1,3 g

1,3 g Colesterolo 0 mg

0 mg Sodio 2 mg

2 mg Potassio 123 mg

123 mg Carboidrati 8 g

8 g Proteine 1,8 g

Il kiwano presenta delle caratteristiche che fanno sì che sia inconfondibile con altri frutti. L’esocarpo, quando è maturo è di colore giallo-arancio, coriaceo e pieno di punte, al suo interno troviamo la polpa dalla consistenza gelatinosa e di colore verde, ricca di semi.

E’ ricco di vitamina C ma anche alcune vitamine del gruppo B, in particolar modo la vitamina B6. Oltre ad apportare vitamine e antiossidanti al nostro organismo contiene anche tanti sali minerali, in particolar modo il magnesio, il calcio, il potassio e il ferro.

Proprietà del kiwano

Il kiwano è un frutto ricchissimo d’acqua, per questo motivo il suo sapore è molto attenuato, ma, dato l’elevato quantitativo di acqua, è un frutto dall’elevato potere reidratante. Ancora un’altra proprietà è il suo potere energizzante, remineralizzante, antiossidante, vermifugo e antinfiammatorio.

Apporta poche calorie, per cui è ideale anche da comprendere in un regime alimentare ipocalorico, ma anche molto consigliato a coloro che praticano sport. Non fa ingrassare, dato che non contiene troppi zuccheri, anche se è bene specificare che, come per tutti gli altri alimenti, non è mai un bene farne abuso. Meglio consumarlo in modo appropriato.

Molte tribù africane utilizzano questo frutto, originario delle loro zone, per trattare la gonorrea.

Per quanto riguarda i semi, invece, sono un’ottima fonte di betacarotene.

Controindicazioni

Questo frutto non è associato a particolari effetti collaterali, l’unico accorgimento è quello che riguarda l’apertura del suo esocarpo, che è abbastanza duro, e non abusare di questo frutto qualora siano presenti patologie in cui è consigliato non ingerire semi. Ma in linea di massima le controindicazioni sono pressoché assenti.

Come si mangia questo frutto?

In molti paesi africani è cucinato per intero, o lo si fa arrostito o anche bollito e accompagnato con delle verdure. Il suo utilizzo primario, però, è fresco. Per consumarlo è necessario tagliarlo e aprirlo a metà, siccome la buccia è molto spessa e presenta una sorta di spine, è necessario munirsi degli strumenti giusti per la sua apertura. All’interno dell’esocarpo si trova la polpa, ricca di semi, essa può essere consumata tal quale, o si presta molto bene come ingrediente di macedonie, insalate, creme, o anche come aggiunta allo yogurt.

Lo si può utilizzare insaporire con l’aggiunta di sale o zucchero, ma anche succo di limone, in questo modo ne verrà messo in risalto il sapore, che di per sé non è molto spiccato.

Oltre alla polpa, si potrebbe mangiare anche la buccia, ma solo previa cottura. Nella buccia è contenuto il quantitativo maggiore di vitamina C e fibre.