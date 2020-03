Oroscopo Branko domani lunedì 9 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko di domani lunedì 9 marzo 2020. Una nuova settimana sta per iniziare, vediamo come la trascorreranno i segni centrali dello zodiaco. Di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani lunedì 9 marzo 2020: Leone

L’inizio settimana sarà, per voi, piuttosto tranquillo, grazie a una Luna favorevole. Chi ha un progetto in corso, non è detto che non ottenga presto una risposta positiva.

Oroscopo Branko per domani lunedì 9 marzo 2020: Vergine

La Luna Piena vi protegge e vi invita a procedere dritti per la vostra strada. Davanti a voi avete grandi opportunità da cogliere, sia in amore sia nel lavoro.

Oroscopo Branko per domani lunedì 9 marzo 2020: Bilancia

State uscendo da un periodo caratterizzato da alcune tensioni. L’oroscopo di Branko vi consiglia di fermarvi e fare un bilancio della vostra vita. C’è qualcosa che vorreste cambiare?

Oroscopo Branko per domani lunedì 9 marzo 2020: Scorpione

Aspettatevi, domani lunedì 9 marzo, una giornata dedicata all’amore. Complice la Luna Piena, qualche Scorpione potrebbe conoscere una perosna che gli farà battere il cuore.