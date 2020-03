Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 9 al 15 marzo 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

By

Ecco puntuale come ogni domenica l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 marzo 2020. Siamo già alla seconda settimana di marzo, un mese che rivoluzionerà la condizione di molti segni zodiacali. Scopriamo cosa rivela l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, segno per segno.

Ariete

State riprendendo quota piano piano. In amore ritroverete la serenità persa. Occhio soltanto a martedì e mercoledì, giornate in cui potreste sentirvi un po’ nervosi. Chi deve fare una richiesta, potrà farlo a fine settimana, contando sul sostegno delle stelle.

Toro

Se saprete cogliere le occasioni al volo, questa settimana potrebbe portarvi qualche incontro stimolante. L’importante è non chiudersi a riccio. Buone opportunità anche in ambito lavorativo. Non fatevi coinvolgere nelle discussioni.

Gemelli

La settimana comincia in modo faticoso. Provate a staccare la spina dagli impegni di tanto in tanto. Le previsioni astrali di Paolo Fox vi rassicurano: la seconda metà del mese porterà una boccata di ossigeno. Sul lavoro potreste ricevere una chiamata interessante intorno a venerdì 13 marzo.

Cancro

Lunedì 9 e martedì 10 sono giorni ideali per avanzare una proposta sul lavoro. In amore state recuperando gradualmente la serenità che avevate perso i mesi scorsi, anche se ci vorrà ancora un po’ di pazienza.

Leone

Avete di fronte a voi una settimana con alti e bassi. Giovedì e venerdì potreste perdere la pazienza: siate cauti! Occhio alle discussioni in coppia nel weekend. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a riposare di più, specialmente a fine settimana.

Vergine

Avete un cielo bellissimo dalla vostra, che vi garantisce successo in tutti gli ambiti della vostra vita. Ciò che conta è aprirsi agli incontri nuovi e alle opportunità in arrivo. Sabato 14 marzo potrebbe regalarvi novità sul fronte lavorativo.

Bilancia

Siete sulla via del recupero, ma la prossima settimana potrebbe agitare ancora un po’ le acque. Siate pazienti, perché a partire dal 19 marzo tutto diventerà più facile. Per adesso, però, sforzatevi di non fare di tutto una questione.

Scorpione

Dovrete muovervi con prudenza nei prossimi giorni sia in amore che nel lavoro. Cercate di non perdere le staffe se qualcosa vi fa innervosire, in particolar modo venerdì 13 marzo. Queste tensioni potrebbero rivelarsi utili a riorganizzare alcuni rapporti o rivedere delle condizioni.

Sagittario

Le stelle favoriscono i Sagittario che vogliono crescere nel lavoro. Potrebbero arrivare offerte stimolanti da considerare. Anche in amore busseranno alla porta nuovi, speciali incontri: non fateveli sfuggire.

Capricorno

Venerdì 13 e sabato 14 sono giornate molto interessanti dal punto di vista lavorativo: cercate di sfruttarle! Anche in amore si recupera bene. Qualche single potrebbe fare un incontro molto promettente.

Acquario

Si prospetta una settimana un po’ altisonante sia in amore sia sul lavoro. Il noto astrologo di Rai2 vi suggerisce di avere pazienza durante il fine settimana e di provare a non alzare troppo la voce con il partner. Anche il lavoro vi chiede più diplomazia.

Pesci

Il transito di Mercurio vi porterà giornate interessante per gli affari di lavoro. Se avete una proposta da fare, muovetevi già lunedì 9 marzo. Occhi a un po’ di nervosismo in coppia durante il fine settimana.