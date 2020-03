Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 9 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 9 marzo 2020. Vediamo come inizierà questa seconda settimana del mese per i primi 4 segni zodiacali. Un po’ di nervosismo per Ariete e Gemelli. Giornata al top per quanto riguarda l’amore per il Toro e il Cancro. Scopriamo insieme cosa rivela l’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox pe domani lunedì 9 marzo 2020: Ariete

La settimana inizia in maniera faticosa a causa di possibili contrattempi sul lavoro. Cercate di essere pazienti e dedicatevi maggiormente al rapporto di coppia. Nei prossimi giorni le cose miglioreranno.

Oroscopo Paolo Fox pe domani lunedì 9 marzo 2020: Toro

Siete sostenuti da un quadro astrale molto positivo. L’amore procede alle stelle per i single, ma anche per le coppie consolidate. Il lavoro vi riserva ottime opportunità di crescita.

Oroscopo Paolo Fox pe domani lunedì 9 marzo 2020: Gemelli

La prossima settima comincia con il piede sbagliato. Vi sentite irritati, ma attenti a non riversare questo nervosismo nel rapporto con il partner. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a non prendere ancora decisioni importanti in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox pe domani lunedì 9 marzo 2020: Cancro

State gradualmente recuperando le forze. L’amore migliora rispetto ai mesi scorsi. Qualche single potrebbe addirittura incontrare una persona speciale. Sul lavoro dovrete aspettare ancora un po’ prima di ritrovare maggiore stabilità.