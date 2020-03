Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 9 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno,

Siamo arrivati all’appuntamento giornaliero con l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 9 marzo 2020. Cosa riserveranno le stelle per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? La settimana parte con il piede sbagliato per il Sagittario e i Pesci. Bene l’amore per il Capricorno, mentre l’Acquario deve fare i conti con un desiderio di cambiamento. Leggiamo insieme cosa rivela l’oroscopo di Paolo Fox nello specifico per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 9 marzo 2020: Sagittario

Questa settimana parte con qualche contrattempo di troppo che vi metterà di malumore. Il lavoro procede in modo altalenante e pretende da voi ancora impegno e determinazione. Anche in amore potreste ritrovarvi ad affrontare alcuni contrasti.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 9 marzo 2020: Capricorno

Se sarete più aperti alle nuove conoscenze, potreste fare incontri molto promettenti. Sul lavoro potrebbero esserci questioni da risolvere. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di prestare particolare attenzione alle vostre finanze.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 9 marzo 2020: Acquario

Continua questa fase un po’ frastornante, in cui avete desiderio di cambiare, ma la paura blocca ogni vostra mossa. Anche se vi sentite nervosi, domani 9 marzo sforzatevi di tenere a freno la lingua con il partner. Concentratevi maggiormente su cosa volete davvero nella vostra vita e progettate obiettivi concreti.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 9 marzo 2020: Pesci

Una Luna nervosa potrebbe agitarvi più del dovuto. Cercate di evitare le discussioni in famiglia. Sul lavoro impegnatevi, sì, ma con ritmi un po’ rallentati domani, e vedrete che questa tensione se ne andrà.