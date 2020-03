Federica Panicucci Instagram: bella e sexy con un sorriso smagliante

By

Federica Panicucci Instagram posta una foto in una posa sorridente con un sorriso smagliante. Brillante rossetto rosso che le dona davvero molto e abito rosa con micro-fantasia.

Direi miniabito che mostra le sue bellissime gambe. Indossa orecchini, anello e bracciali. I suoi capelli sono raccolti in uno chignon basso.

La conduttrice intrattiene un rapporto continuativo con il suo pubblico, tra l ‘altro, è amata e seguita anche ogni mattina da tanti telespettatori. Professionale, bella, e sempre garbata nei modi riesce a catturare sempre l’attenzione.

L’amore per Marco Bacini

La sua vita professionale va davvero a gonfie vele come anche quella sentimentale, ha annunciato qualche giorno fa che, tra i suoi progetti c’è anche l intenzione di sposare Marco Bacini, suo attuale compagno. Attraverso le storie, e i vari scatti, si denota una coppia davvero affiata e lui non la lascia mai sola. Lei ha uno sguardo molto innamorato e trapela quanto bene stiano insieme.

A 52 anni, portati splendidamente, la conduttrice è pronta a fare di nuovo il grande passo, lui è arrivato nella sua vita dopo il divorzio con il dj Fargetta. Un momento molto particolare e delicato, che Marco Bacini le ha permesso di superare con maggior facilità.

La sua vita privata è così lentamente ricominciata conciliando l’attività professionale la sua famiglia. Sempre tante attenzioni per i suoi due figli Mattia e Sofia. Seppur Marco Bacini lo vediamo sempre elegantemente vestito, vediamo di cosa si occupa. L’incontro è stato quasi casuale perché, dopo il divorzio, per Federica Panicuccu il suo unico obbiettivo era il lavoro e, oltre al ruolo di presentatrice aveva il sogno nel cassetto di lanciare un marchio di t shirt.

Scopriamo chi è Marco Bacini

È proprio in riferimento a questa situazione che conosce il suo attuale compagno: imprenditore milanense che con il tempo ha saputo conquistare la sua fiducia. Inoltre, egli possiede il marchio Rude di abbigliamento quindi, ha sostenuto sin da subito l’iniziativa di Federica Panicucci. Lui, pur girando molto per lavoro, nelle occasioni importanti non la lascia mai sola.

Felice quando la accompagna a cena o eventi importanti, lei si è lasciata andare fidandosi e guardando alla vita in modo positivo ed ottimista. Nel tempo il loro amore si è rafforzato e consolidato, e tra loro non mancano mai tenerezze. Rispetto ad altre coppie che cercano di fuggire dagli scatti dei fotografi, loro immortalano i migliori momenti insieme e, Federica Panicucci, gira sempre molte storie.

Amano la vita mondana e le feste, oltre alle lunghe passeggiate in via Montenapoleone. Sicura del suo rapporto ha deciso di presentarlo anche a Mario Fargetta, padre dei suoi due figli. Abbiamo potuto vedere, attraverso diverse foto, come Marco Bacini ami le auto di lusso.

Certamente di lui non sappiamo altro, oltre a quello che Federica Panicucci ci testimonia attraverso i social. Una coppia molto seguita dai follower che sono davvero tanto affezionati. Il marchio di t shirt per Federica Panicucci è diventato realtà e con Bubble Gum. Stilista di un marchio che iniziando anche ad avere un buon successo con l’apertura di diversi store in Italia. Felice e rasserenata accanto al suo Marco Bacini ha ritrovato l’amore vero.