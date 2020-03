Gli spinaci si possono mangiare crudi? La risposta che ti stupirà

Gli spinaci sono piante erbacee originarie dalla Persia e che appartengono alla famiglia delle Chenopodiaceae. Gli spinaci godono di ottime proprietà benefiche per il nostro organismo dato che sono ricchi di principi attivi. Sono una buona fonte di vitamine, minerali e antiossidanti, fondamentali per prevenire alcune patologie specialmente quelle oculari, ma anche ipertensione e tumori.

Caratteristiche e valori nutrizionali degli spinaci

Gli spinaci sono ricchi di nutrienti e antiossidanti, dunque, comprenderli in una dieta sana ed equilibrata è sempre un’ottima idea, in questo modo ne trarremo molti benefici. Ovviamente come per tutti gli altri prodotti alimentari, per giovare di tutti i benefici, devono essere consumati nelle giuste dosi, mai esagerare, altrimenti si va incontro a delle controindicazioni. Gli spinaci sono ottimi per la salute degli occhi, per ridurre lo stress ossidativo, per prevenire il cancro e anche per ridurre i livelli di pressione sanguigna.

Gli spinaci apportano 31 Kcal per 100 grammi di prodotto consumato. Dunque ottimi anche in diete ipocaloriche. Il loro componente principale è l’acqua, non a caso, quando sono cotti si restringono molto, ciò è dovuto alla perdita di acqua. Gli altri nutrienti in 100 grammi sono:

Acqua 90,1 grammi

90,1 grammi Proteine 3,4 grammi

3,4 grammi Grassi 0,7 grammi

0,7 grammi Carboidrati 2,9 grammi

2,9 grammi Fibre 1,9 grammi

Proprietà nutrizionali degli spinaci

La quasi totalità dei carboidrati presenti negli spinaci sono rappresentati dalle fibre, in particolar modo le fibre insolubili. Esse hanno la capacità di aumentare la massa fecale e favorire il transito intestinale, prevenendo la stitichezza e stabilendo un equilibrio della flora batterica.

I nutrienti principalmente presenti in questo ortaggio sono:

Vitamina A : utile a prevenire le infezioni e per preservare la salute di occhi e cute

: utile a prevenire le infezioni e per preservare la salute di occhi e cute Vitamina C : antiossidante naturale che preserva la salute della pelle, potenzia il sistema immunitario e favorisce l’assorbimento del ferro

: antiossidante naturale che preserva la salute della pelle, potenzia il sistema immunitario e favorisce l’assorbimento del ferro Vitamina K1 : fondamentale per la coagulazione del sangue, ma molto utile anche per la prevenzione di patologie ossee come l’osteoporosi

: fondamentale per la coagulazione del sangue, ma molto utile anche per la prevenzione di patologie ossee come l’osteoporosi Folati : indispensabili per tutte le funzioni cellulari ma anche per la crescita dei tessuti, per ridurre la stanchezza. Inoltre l’acido folico è indispensabile per la salute delle donne, soprattutto nella fase di gravidanza e di allattamento

: indispensabili per tutte le funzioni cellulari ma anche per la crescita dei tessuti, per ridurre la stanchezza. Inoltre l’acido folico è indispensabile per la salute delle donne, soprattutto nella fase di gravidanza e di allattamento Ferro : una proteina globulare che forma l’emoglobina la quale trasporta l’ossigeno a tutti i tessuti del corpo

: una proteina globulare che forma l’emoglobina la quale trasporta l’ossigeno a tutti i tessuti del corpo Calcio : essenziale per la salute delle ossa, del cuore e dl sistema nervoso

: essenziale per la salute delle ossa, del cuore e dl sistema nervoso Potassio : importante per la salute cardiaca, muscolare e per la funzionalità nervosa

: importante per la salute cardiaca, muscolare e per la funzionalità nervosa Luteina : è un carotenoide presente negli spinaci che migliora la salute degli occhi e preserva la vista

: è un carotenoide presente negli spinaci che migliora la salute degli occhi e preserva la vista Quercetina : un flavonoide dall’azione antiossidante che contrasta infezioni e infiammazioni.

: un flavonoide dall’azione antiossidante che contrasta infezioni e infiammazioni. Zeaxantina: migliora la salute degli occhi.

Benefici per la nostra salute

Riduzione dello stress ossidativo Migliorano la salute degli occhi Regolano la pressione sanguigna Prevengono forme tumorali Proteggono il cervello Apportano proteine, minerali, vitamine, fibre e antiossidanti Contengono acidi grassi omega-3

Gli spinaci crudi si possono mangiare?

La risposta è si. Anche se non è molto frequente, gli spinaci si possono consumare senza problemi crudi. In linea di massima gli ortaggi contengono molti componenti idrosolubili, per cui a causa della cottura in acqua, ma anche a causa delle elevate temperature, parte dei nutrienti tende ad essere persa. Nel caso degli spinaci crudi tutti i nutrienti restano inalterati e di conseguenza gioveremo di maggiori benefici.

Un consiglio utile, quando si mangiano gli spinaci crudi, è condirli con del succo di limone, ricco di vitamina C, in questo modo andremo a favorire l’assorbimento del ferro da parte del nostro organismo. Meglio preferire gli spinacini quando si è intenzionati a mangiarli crudi. Gli spinacini sono più lisci, più piccoli e più teneri e non hanno il tipico sapore terroso che caratterizza gli spinaci.