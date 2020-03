Oroscopo Paolo Fox domani martedì 10 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 10 marzo 2020. Vediamo insieme come continua la settimana per i 4 segni centrali dello zodiaco. Leone e Scorpione devono avere maggior cautela in coppia. Meglio l’amore, invece, per la Bilancia e la Vergine. Di seguito le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 10 marzo 2020: Leone

Alcuni imprevisti potrebbero irritarvi più del dovuto e rendervi nervosi con il partner e in famiglia. Mantenete la pazienza. Anche se nel lavoro ci sono alcune difficoltà, non fatevi abbattere e proseguite con determinazione dritti verso il vostro obiettivo.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 10 marzo 2020: Vergine

Non dovete precludervi la possibilità di nuovi amori, anche se in passato avete sofferto parecchio. Apritevi agli altri! Il lavoro va bene, in particolar modo tutti i progetti a lungo termine.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 10 marzo 2020: Bilancia

Un’ondata di energia pervade la sfera amorosa: i sentimenti procedono bene! Sul lavoro provate a rifiutare qualche incarico che vi stressa molto o che non fa per voi in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 10 marzo 2020: Scorpione

Chi ha vissuto contrasti di coppia, potrà sfruttare martedì 10 per provare a risolverli. Paolo Fox vi invita, in ogni caso, a muovervi con prudenza. Anche nel lavoro dovrete stare molto attenti e non lasciarvi distrarre dai pensieri che vi giorni per la testa in questi giorni.