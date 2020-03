Miriam Leone Instagram: sempre sfolgorante nella sua bellezza che incanta

Miriam Leone Instagram uno scatto che immortala l’infinita bellezza dei suoi occhi. Uno sguardo intenso e penetrante, un viso che certo non può passare inosservato non a caso le ha permesso di essere conduttrice, modella e Miss Italia.

Tante fiction l’hanno vista protagonista conquistando davvero il cuore di tutti. i follower che oggi la seguono sono indice di quanto sia amata dal suo pubblico e non solo. C’è da dire che è bella ma anche brava e questo le ha consentito di aprirsi verso una carriera completa nel mondo cinematografico e televisivo.

Il suo fisico le ha consentito di essere modella e Miss Italia ma occorre anche evidenziare il suo talento nella recitazione. Una ragazza molto volenterosa che ha saputo impegnarsi ed ottenere risultati e traguardi importanti.

Un fascino degno di una miss

Qualche tempo fa pubblico una foto che la vedeva ritratta in una vasca da bagno piena di schiuma. Suscitò molto interesse e soprattutto fece un po’ di scalpore. In realtà, ad intravedersi erano solo le sue gambe, molto apprezzate dai suoi ammiratori.

Questo sottolinea la sua bellezza ed estrema sensualità, una ragazza davvero affascinante. Sembra essere consacrata diventare uno dei volti più noti del cinema italiano. Molto determinata ha iniziato la carriera nel cinema che le ha permesso di migliorare il suo talento nella recitazione.

Da quando è stata eletta Miss Italia nel 2008, ha avuto una carriera in ascesa conquistando molto pubblico. Ha frequentato il liceo classico ma la passione per la recitazione l’ha portata a frequentare la scuola di teatro con molta abilità. Bravura e bellezza si sono poi fuse insieme e quando ha partecipato a Miss Italia non poteva che esserne la vincitrice.

Il successo nel mondo televisivo e cinematografico

Contemporaneamente a questo successo, l’Actors Studio, le offre una prestigiosa borsa di studio. Inizia così a lavorare a Uno Mattina nel 2009 e poi a Mattina in Famiglia. Entra a far part del cast di Distretto di Polizia e partecipa a I solito idioti. Lavora in Fratelli Unici poi interpreta una serie Sky. Diventa protagonista della serie La dama velata e gira la fiction Non uccidere sempre come protagonista. In guerra per Amore di Pif ma anche in Un paese quasi perfetto la ritroviamo nei panni dell’attrice.

Viene messa alla conduzione delle Iene e comprare nei I Medici. Con Non uccidere vince il meglio come miglior attrice. Cosa dire ha saputo collezionare nel tempo tantissimi successi che fanno di lei oggi un’attrice piuttosto affermata e ricercata. Le fiction televisive come anche i film, dove è stata interprete, sono diventate molto famose grazie anche alla sua presenza. Il trampolino di lancio, secondo molti, per Miriam Leone, sembrerebbe esser stato proprio la vincita del concorso di bellezza. Certamente ha ottenuto una maggiore visibilità ma la sua bravura in teatro era già piuttosto affermata.

I suoi scatti sono sempre molto seguiti, in questo, in particolare mette in bella mostra il suo orologio Omega citandolo anche nel titolo del post. Che dire, si abbina perfettamente al suo look casual e, quel quadrante blu intenso, lo rende davvero particolare. Outfit sempre impeccabili da poter seguire e magari talvolta prendere spunto.