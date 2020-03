Oroscopo, ecco come far innamorare i segni di terra

Vediamo in questo articolo come conquistare i tre segni di Terra dello zodiaco: Toro, Vergine e Capricorno. Famosi per essere estremamente indipendenti ed attaccati alle proprie radici questi segni possono essere un po’ difficili da far innamorare in quanto tendono ad essere un po’ diffidenti e distanti da tutto quello che non conoscono. Come tutti anche loro possiedono dei punti deboli, scopriamo assieme quali sono e come sfruttarli per farli cadere ai nostri piedi.

Come fare innamorare un Toro

Se da una parte il Toro viene descritto come un segno inizialmente cauto, una volta presa la confidenza necessaria con un eventuale partner diviene estremamente passionale sia a livello emotivo che intimo. Per attrarre questo segno bisogna dunque dimostrarsi particolarmente pazienti soprattutto all’inizio della vostra conoscenza, facendolo sentire al sicuro e dandogli tutto il tempo necessario per coltivare la fiducia necessaria nei vostri confronti in modo che riesca ad aprirsi ed avvicinarsi poco a poco senza sentirsi minacciato e soffocato dalla situazione. Una volta conquistato un Toro bisogna essere leali e fedeli e non mentirgli mai, altrimenti potrebbe allontanarsi per sempre e diventare aggressivo e vendicativo. In quanto il Toro tende ad avere bisogno di stabilità e non ama vivere alla giornata, dimostrategli di essere persone equilibrate e responsabili soprattutto con il denaro che lui reputa molto importante nella propria esistenza. Una volta innamorato il Toro potrebbe rivelarsi molto geloso e possessivo, se volete davvero stare con lui non dovete dimostrarvi infastiditi da questa sua caratteristica.

Come fare innamorare una Vergine

I nati sotto il segno della Vergine vengono descritti come persone precise, un po’ pignole e testarde nelle loro prese di posizione. Si tratta di persone molto pratiche ed inclini a risolvere ogni tipo di problema, anche quelli all’apparenza irrisolvibili. Dal momento che si tratta di un segno molto razionale bisogna dimostrare di essere persone altrettanto stabili ed equilibrate inclini a rapporti di coppia maturi e duraturi nel tempo e che non puntano ad avere solamente delle brevi avventure e flirt occasionali. La Vergine tiene particolarmente alla propria casa ed alla famiglia, per questo motivo se volete conquistare il suo cuore sarebbe opportuno dimostrarsi altrettanto attaccati agli affetti ed intimità della propria abitazione, organizzando magari delle piacevoli cene romantiche a casa. Per attirare una Vergine puntate molto sulla comunicazione, i nati sotto questo segno infatti sono degli ottimi ascoltatori ed amano confrontarsi con il proprio partner sotto ogni punto di vista, parlando di ogni tipo di argomento in maniera approfondita.

Come fare innamorare un Capricorno

Per eccellenza il segno più cauto, razionale e controllato dello zodiaco tanto che spesso e volentieri viene, erroneamente, definito come freddo e distaccato. Si tratta di un segno molto responsabile, attaccato al lavoro ed ai suoi doveri in generale, che raramente si lascia prendere dalle distrazioni e che non perde mai di vista i propri obiettivi. Per conquistare questo segno sarebbe opportuno fare la prima mossa dato che molto difficilmente si avvicinerà per primo e, una volta essere entrati in contatto con lui, bisogna dimostrargli di essere persone altrettanto mature e razionali degne di rispetto e fiducia. I nati sotto il segno del Capricorno sono persone affascinate da tutto quello che non conoscono, assetate di conoscenza e cultura, per questo motivo provate loro di essere persone altrettanto interessate alla conoscenza e confrontatevi con lui su ogni aspetto dell’esistenza. Una volta che sarete riusciti a fargli abbassare il loro scudo si riveleranno persone tenere ed attente ai vostri bisogni, bisogna soltanto portare un po’ di pazienza.