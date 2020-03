Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 11 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci arrivati puntualmente all’appuntamento giornaliero con l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 11 marzo 2020. Cosa prevedono le stelle per i segni centrali dello zodiaco? Tensioni nell’aria per il Leone e la Bilancia. Lo Scorpione vive un periodo di assestamento, mentre la Vergine vola alto. Scopriamo meglio cosa rivela l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 11 marzo 2020: Leone

State vivendo una settimana un po’ turbolenta. Il rischio che correte in questi giorni è di entrare in discussioni spiacevoli con il partner, soprattutto per chi ha un rapporto in crisi da un po’. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox vi invitano alla calma e al riposo, specie a fine settimana, quando sarete messi a dura prova. Nel lavoro continuate dritti verso i vostri obiettivi, anche se non vedete ancora i risultati sperati.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 11 marzo 2020: Vergine

Marzo è un mese importante per la Vergine e dopo il 20, quando non avrete più il Sole in opposizione, sarà ancora meglio. Le stelle sono dalla vostra parte, sta a voi aprirvi e cogliere le occasioni di nuovi incontri. Questo periodo è davvero fortunato: potreste addirittura riconsiderare passioni che avevate trascurato da tempo.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 11 marzo 2020: Bilancia

Saturno instabile potrebbe portarvi qualche disputa o tensione in famiglia, legata soprattutto alle spese. Marzo è un mese, per voi, di osservazione; vi dovrete guardare attorno con attenzione in vista di un aprile più efficace. Sul lavoro abbiate pazienza, perché a breve potrebbe arrivarvi una proposta interessante.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 11 marzo 2020: Scorpione

State nel pieno di una fase di assestamento: ci sono situazioni da chiarire sia in coppia che nel lavoro. Se dovete rivedere dei rapporti o riorganizzare dei progetti in corso, non scoraggiatevi, perché è solo un momento passeggero che prelude a un autunno pieno di successi.