Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 11 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 11 marzo 2020. Vediamo cosa anticipano le previsioni del popolare astrologo de I Fatti Vostri per gli ultimi 4 segni dello zodiaco. Bene l’amore per Sagittario e Capricorno. L’Acquario vive un momento di tensione, mentre i Pesci hanno amore e lavoro al top. Ecco, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 11 marzo 2020: Sagittario

In questi giorni potete muovervi con fiducia in amore: chi ha un interesse per qualcuno dovrebbe approfittare di queste stelle per dichiararsi. Chi, invece, vive qualche contrasto con il partner farebbe bene a chiarirlo adesso. A partire da aprile vivrete un periodo di indecisione che riguarderà, in particolar modo, le coppie in crisi. Sul lavoro potrebbero esserci proposte da valutare.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 11 marzo 2020: Capricorno

Il 2020 sarà un anno fortunato per tutte le storie che cominciano. Conviene sfruttare questo cielo per fare nuove conoscenze. Chi vive una relazione conflittuale da tempo, sarà spinto a prendere una decisione definitiva. Nel lavoro state vivendo un periodo di risveglio professionale. Molto interessanti le giornate più vicine al weekend.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 11 marzo 2020: Acquario

Voi siete il segno della libertà in tutti i sensi, eppure adesso vi sentite compressi. Dovrete provare a riappropriarvi dei vostri spazi, capire bene cosa vorrete in futuro per voi stessi. Questo bisogno di cambiamento vi suscita tensione e a farne le spese potrebbe essere la coppia. Occhio soprattutto al fine settimana: l’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di agire con prudenza.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 11 marzo 2020: Pesci

I Pesci che hanno vissuto delusioni in amore, devono tentare di non chiudersi a riccio. Questo cielo è talmente positivo che stimola nuovi incontri. Chi vive dei conflitti nel rapporto di coppia, dovrebbe sfruttare questi giorni per risolverli, senza aspettare aprile. Tutti i progetti lavorativi che avete in corso possono portare buoni frutti, così come i possibili cambiamenti di professione. Approfittatene!