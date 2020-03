5 Cose che non sapevi di Valeria Marini

By

Valeria Marini sexy symbolo italiano ha conquistato il cuore di tutti: bellissima, spontanea, solare l’abbiamo vista arrivare al successo con il Bagaglino. 53 anni e una perfetta forma fisica che le permette di indossare mini abiti e decolté mozzafiato.

Lei, che è anche stilista, si è dedicata alla moda realizzando capi che incarnano il suo stile: spacchi vertiginosi e scollature importanti vestono la donna che non vuole passare inosservata. La sua vita privata si è spesso associata a quella pubblica come il fidanzamento con Vittori Cecchi Gori e il matrimonio, poi dichiarato nullo, con Giovanni Cottone.

Una showgirl che ha saputo stare al centro dell’attenzione conquistando il cuore degli italiani. Da sempre biondissima e affascinante sa essere unica nel suo genere. Sui social è davvero molto seguita e presta tanta attenzione ai suoi follower.

Schietta e sincera l’abbiamo vista in questa veste durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. Una donna forte, indipendente e desiderosa di apparire al pubblico proprio per come è nella sua vita reale. Anche se è spesso sotto i riflettori molte cose della sua vita sono rimaste poco note.

Vediamo ora 5 cose che certamente non sapevi su Valeria Marini

Una donna generosa: Valeria Marini è una donna molto diretta e questo fa di lei un personaggio che sa arrivare diretto al cuore di chi la segue. La generosità è un suo tratto distintivo come quando ha fatto un prestito al suo amico Gigi D’Alessio che poi non è stato più restituito.

Imprevisto weedding: nel 2013 ha deciso di sposare Giovanni Cottone, noto imprenditore, ma il matrimonio è stato annullato…….sapete perché? Lui era già sposato e Valeria Marini non ne sapeva affatto nulla. Ovviamente un episodio che ha turbato la sua serenità: aveva creduto di sposare l’uomo che amava e che ricambiava il suo sentimento invece, si è trovata talvolta in una situazione irreale.

I suoi flirt giovanili: Jovanotti è stato proprio uno di questi, conosciuto in Sardegna dove entrambi lavoravano nei locali. Ricorda ancora il loro primo bacio la notte di san Lorenzo.

I sogni da bambina: quello che sognava da piccola non si è certo realizzato perché voleva essere una veterinaria ma oggi le è rimasto comunque l’amore per gli animali, soprattutto per i gatti.

I suoi ritocchini: le malelingue affermano che sia tutta rifatta, cosa dire noi non possiamo averne la certezza. Anche se alcuni tratti del suo viso appaiono visibilmente diversi rispetto a qualche anno fa. Lei è una donna che ama essere al centro dell’attenzione. Senza le sue labbra carnose, gli zigomi alti, il suo decolté prorompente non sarebbe più la Valeria Marini alla quale siamo affezionati.

Entrata anche lei nel Grande Fratello Vip ha portato qualche scompiglio, negli ultimi giorni circola la notizia dell’eventuale tradimento del suo nuovo fidanzato Gianluigi Martino. Il baby fidanzato, di 17 anni più giovane di lei. Sembrerebbe esser stato visto in compagnia di un ‘altra donna in atteggiamenti molto confidenziali. Ora c’è da vedere quale sarà la reazione di Valeria Marini e se Gianluigi Martino confermerà o meno le accuse.