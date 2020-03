Cosa succede al nostro corpo bevendo aceto di mele tutte le mattine: ecco la risposta

L’aceto di mele è un prodotto che si ottiene dal succo di mela lasciato fermentare. Si tratta di un prodotto molto utilizzato nelle cucine di tutto il mondo, specialmente come condimento per insalate e verdure, ma anche per la preparazione di marinate, molto utilizzato anche nell’industria alimentare date le sue proprietà conservanti. Rende i prodotti alimentari più acidi, in questo modo la proliferazione microbica è ostacolata, o comunque rallentata.

Proprietà e benefici dell’aceto

L’aceto di mele è un prodotto alimentare che apporta vari benefici al nostro organismo e per questo motivo se ne consiglia un utilizzo maggiore.

Alcune delle sue proprietà sono il suo potere antiossidante naturale, la sua azione contro i radicali liberi aiuta a prevenire l’invecchiamento e l’ossidazione cellulare, aiuta ad eliminare le tossine che tendono ad accumularsi nell’organismo, ed ha un effetto drenante. È utilizzabile come antinfiammatorio, molto utile anche per prevenire e curare infiammazioni del cavo orale. Ancora, favorisce la digestione e secondo alcuni studi potrebbe favorire la perdita di peso, data la sua capacità di accelerare il metabolismo.

Ovviamente per quanto riguarda la perdita di peso, ci teniamo a specificare che l’aceto di mele non è un prodotto miracoloso, non ci farà dimagrire, ma se il suo consumo è associato ad uno stile di vita sano, associato ad un’alimentazione sana allora si possono notare dei miglioramenti.

Inoltre l’aceto di mele apporta poche calorie, parliamo di circa 20 calorie per 100 grammi di prodotto, quindi non ci farà ingrassare.

Aceto di mele tutte le mattina

Sicuramente l’aceto di mele ha un gusto un po’ pungente, quindi potrebbe non essere semplice il suo consumo al mattino e a digiuno. Oltre a tutti i benefici citati pocanzi, l’aceto di mele ha un effetto saziante, per cui nel corso della giornata non dovremmo avere troppa fame. Inoltre è un prodotto che apporta vitamine, sali minerali e agenti antiossidanti, che al mattino, quando si è a digiuno, assimileremo meglio.

Come consumare l’aceto di mele al mattino

Il modo migliore per consumare l’aceto al mattino sarebbe a digiuno. Ma dato il suo gusto forte, consumarlo al naturale potrebbe essere fastidioso. Per ottenere dei benefici maggiori si consiglia di assumerlo per almeno un paio di settimane ogni mattina.

Un metodo migliore per consumarlo, quando non si riesce a berlo al naturale, è quello di aggiungere due cucchiaini di aceto a circa 200 ml di acqua tiepida, e per dare un sapore migliore, ci si può aggiungere anche un cucchiaino di miele, che andrà a migliorarne il sapore. Sarebbe meglio evitare lo zucchero bianco come dolcificante, in modo da non determinare una perdita di benefici.

Gli effetti benefici dell’aceto di mele si possono già notare dopo una settimana di assunzione. Avremo la pancia meno gonfia, la pelle sarà più elastica e luminosa e gli attacchi di fame saranno decisamente inferiori.

Come anticipato precedentemente, l’aceto apporta poche calorie, in più è ricco di pectina. La pectina è una fibra solubile che permette di tenere sotto controllo l’insulina ed evita che si accumulino quantitativi elevati di grasso. Dunque molto utile anche per soggetti diabetici.

Altri utilizzi dell’aceto di mele

L’aceto di mele oltre a fare molto bene se consumato come prodotto alimentare, date le sue elevate proprietà benefiche, può essere utilizzato anche ad altri scopi.

Ad esempio, possiamo utilizzarlo per avere dei benefici per la nostra pelle, specialmente nel caso si abbiano problematiche come brufoli o acne, In questo caso sarà sufficiente mettere dell’aceto su un batuffolo di cotone e utilizzarlo sul viso e poi risciacquare. Facendolo tutte le ser si noteranno dei miglioramenti.

Oltre che sulla pelle, possiamo utilizzare l’aceto di mele anche per la cura dei capelli. Infatti l’aceto di mele è in grado di restituire vigore e brillantezza ai capelli. Basterà applicarlo sulle lunghezze e lasciarlo in posa per qualche minuto per poi risciacquare.

In ultimo può essere applicato sulle punture di insetti, aiuterà a lenire il prurito e il rossore.