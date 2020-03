Giulia Salemi Instagram: Salotto Salemi, un talk in sua compagnia

Giulia Salemi Instagram lancia Salotto Salemi un talk che andrà in diretta tutti i giorni alle ore 18.30 con la sua presenza, coinvolgendo un follower con lo scopo di scambiarsi consigli e idee su cosa fare restando a casa.

A causa del diffondersi così rapidamente del Corona virus, le disposizioni hanno imposto l‘obbligo per tutti di restare a casa tranne per le necessità lavorative e di salute quindi, Giulia Salemi, ha deciso di intrattenere i suoi tanti follower in questo modo.

Salotto Salemi è un modo interattivo per sentirsi meno soli e trascorrere insieme qualche piacevole ora in compagnia. Anche lei dà il suo contributo incentivando i giovani, soprattutto, a non muoversi e a non uscire. Si sa che la movida è parte delle serate dei ragazzi e un modo per stare insieme e trascorrere qualche ora piacevole, ma ora è il momento di stare a casa.

Un modo “intelligente” per intrattenersi a casa

Queste misure così restrittive sono state adottate per cercare di contenere la diffusione del virus e ciascuno di noi deve essere responsabile nell’adottarle. È vero, può essere difficile sentirsi costretti a casa ma lo si fa per il bene proprio e per quello dell’intera comunità.

È da ammirare il gesto di Giulia Salemi che riscuote l’approvazione di tantissimi ragazzi e non solo di voler promuovere quest’interessante iniziativa. Lo scopo è quello di scambiarsi consigli, indicazioni ma, anche raccontarsi attraverso la propria esperienza personale, su come si sta affrontando e vivendo questo periodo.

Utile per capire che potrebbero esserci tante interessanti attività alle quali prima non avevi pensato da poter fare. Occupare il tempo, ai giorni nostri, purtroppo, sembra essere una necessità e, in questo momento, questo dato si sta evidenziato in modo prepotente. È importante, che personaggi capaci di coinvolgere tanti giovani, come Giulia Salemi, si attivino. Tutto ciò per dare innanzitutto un serio e valido esempio del rispetto delle regole imposte, oltre a cercare un modo innovativo per intrattenersi in questo periodo.

Come si svolge Salotto Salemi

Il talk ha inizio ogni giorno alle ore 18.30, la presentazione è stata effettuata ieri da una splendida Giulia Salemi avvolta in un morbido accappatoio rosa, nella sua camera. In perfetta forma come sempre, con un make-up nude, ha lanciato il suo nuovo appuntamento quotidiano.

Spiegato brevemente e in modo impeccabile ha subito riscosso un gran successo da parte die follower che hanno risposto positivamente all’iniziativa. Un modo per interagire, parlare, confrontarsi nel salotto di Giulia Salemi che vuol far sentire la sua presenza e vicinanza in questo momento in cui “io resto a casa” deve essere la soluzione unica che tutti devono adottare.

Ecco come la tecnologia e i social, possono essere strumento d’utilità in un momento difficile, anche grazie alle idee e alla creatività di una ragazza che, oltre ad essere molto bella è anche molto intelligente. Il tutto avrà inizio da oggi alle 18.30, curiosi di capire cosa succederà? Allora non vi resta che essere sul profilo di Giulia Salemi per vedere di cosa si trattare e trascorrere qualche piacevole ora in sua compagnia: ci sarà sicuramente da imparare, divertirsi e confrontarsi.