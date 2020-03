Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 12 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 12 marzo 2020. Abbiamo superato la prima metà della settimana e ci avviciniamo sempre più al weekend. Vediamo cosa anticipano le stelle per i primi 4 segni zodiacali. Possibili discussioni per Ariete e Cancro. Amore e lavoro al top per il Toro, mentre i Gemelli recuperano bene. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 12 marzo 2020: Ariete

Anche se il nervosismo di mercoledì è diminuito, la giornata di domani sarà comunque altisonante. Siete insofferenti sul lavoro, forse vi sentite bloccati, mentre voi vorreste crescere. Le novità arriveranno, ma dovete tener duro ancora per un po’. Attenti alle spese.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 12 marzo 2020: Toro

Con questo cielo e con Venere dalla vostra niente potrà ostacolarvi. Chi è single avrà l’occasione di conoscere persone speciali. Le coppie potranno recuperare emozioni perse da tempo. Sul lavoro è il momento di portare avanti nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 12 marzo 2020: Gemelli

La vita sentimentale sta tornando, a poco a poco, protagonista, anche se dovrete aspettare aprile, con Venere nel segno, per avere un risveglio completo. Nei prossimi giorni potreste comunque vivere belle emozioni. In ambito lavorativo le cose procedono bene: qualcuno potrebbe chiudere un contratto o risolvere facilmente una questione legale.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 12 marzo 2020: Cancro

Le coppie che hanno vissuto dei contrasti, potranno sfruttare queste stelle per risolverli e recuperare maggior serenità. Chi è coinvolto in una storia ambigua, dovrebbe considerare ora la possibilità di finirla. Ancora dei dubbi sul lavoro. Attenti a possibili piccole controversie con i colleghi o con un superiore.