Si può mantenere il peso forma senza fare attività fisica? La risposta è eccezionale

L’eliminazione dei chili di troppo è sicuramente una fase molto complessa, ma la fase più complicata è mantenere il peso forma una volta che esso è stato raggiunto. La percentuale delle persone che riesce a mantenerlo nel lungo periodo è abbastanza bassa. Pian piano è inevitabile che se non si fa attenzione si riprendono i chili persi, tornando al punto di partenza e spesso se ne prende anche qualcuno in più.

Una delle domande che ci poniamo più spesso è, cosa impedisce alle persone di mantenere il peso forma raggiunto? I motivi sono svariati, vediamone qualcuno tra i più comuni.

Dieta restrittiva : seguire una dieta con delle restrizioni estreme può danneggiare il metabolismo causandone il rallentamento e determinando uno squilibrio ormonale a carico della leptina e della grelina che regolano il nostro appetito.

: seguire una dieta con delle restrizioni estreme può danneggiare il metabolismo causandone il rallentamento e determinando uno squilibrio ormonale a carico della leptina e della grelina che regolano il nostro appetito. Mentalità sbagliata : spesso si pensa alla dieta come a una soluzione rapida e immediata per la perdita di peso, piuttosto che a un cambiamento a lungo termine, quindi molto spesso capita che si arrivi ad un punto in cui ci si arrende e si recupera il peso che era stato perso.

: spesso si pensa alla dieta come a una soluzione rapida e immediata per la perdita di peso, piuttosto che a un cambiamento a lungo termine, quindi molto spesso capita che si arrivi ad un punto in cui ci si arrende e si recupera il peso che era stato perso. Abitudini non sostenibili: molte diete, specialmente quelle privative, si basano molto sulla forza di volontà piuttosto che concentrarsi sulla costruzione di abitudini alimentari corrette. Se queste abitudini non sono facilmente sostenibili nel tempo si arriva al punto che non si riesce più a sostenere la dieta, e quindi si riprendo i chili.

Ci sono delle accortezze che possono essere messe in atto in modo da poter mantenere il peso forma nel tempo. Vediamone qualcuna.

Fare attività fisica Introdurre ad ogni pasto le proteine Sostenere regolarmente i pasti Non pesarsi troppo spesso Mangiare in modo sano e corretto tutta la settimana Gestire lo stress Compilare un diario alimentare Mangiare con consapevolezza e senza distrazioni Dormire le giuste ore

Cos’è il peso forma?

Il peso forma è il peso ideale che ognuno di noi dovrebbe avere. Esso è calcolato mediante delle formule matematiche. Queste formule ci permettono di calcolare un peso ideale, che poi in realtà non sempre coincide con il peso forma reale.

Per peso forma generalmente si intende il peso capace di farci sentire bene, ovviamente oltre a farci sentire meglio fisicamente, sicuramente riduce il rischio di andare incontro a delle patologie anche gravi in alcuni casi.

Le formule che possono essere utilizzate sono svariate, tutte elaborate a seguito a studi effettuati. Oggigiorno queste formule non sono più molto utilizzate, dato che c’è un metodo di calcolo più veloce, ovvero trovare online un calcolatore apposito. Basterà inserire la propria età, il sesso e l’altezza e lui calcolerà il nostro peso ideale.

Si può mantenere il peso forma senza fare attività fisica?

Sicuramente fare attività fisica ha i suoi vantaggi, quindi quando possibile meglio non eliminarla del tutto dal nostro stile di vita. L’attività fisica ci permette di restare tonici, ma non solo. L’attività fisica fa sempre bene, oltre che per l’estetica anche per la mente, ci permette di svagarci dopo una giornata stressante, ci si rilassa.

Però è possibile anche mantenere il proprio peso forma senza praticare sport se non se ne ha la possibilità, magari per mancanza di tempo o per motivi di salute. Basterò comunque seguire un’alimentazione corretta, praticare anche solo una passeggiata all’aperto e si potrà mantenerlo nel tempo.