5 cose che non sapevi di Tina Cipollari

Tina Cipollari, oggi nota come opinionista di Uomini e Donne, in realtà nasce in questo stesso studio televisivo quando, più di qualche anno fa, era presente come pubblico. Diventa poi corteggiatrice e infine tronista.

Un percorso, durante il quale, ha riscosso l’approvazione del pubblico che si è iniziato ad affezionare anche al suo modo schietto e sincero di dire ogni cosa. Sul piccolo schermo cattura l‘attenzione per i suoi variopinti boa e per i sensuali abiti che sceglie di indossare. Diventa così un personaggio del quale la trasmissione Uomini e Donne non può più farne almeno.

Rimane sempre nel cast della trasmissione ma inizia anche diverse partecipazioni televisive. Conosce Chicco Nalli, parrucchiere e intraprende con lui una relazione. È proprio con lui che, nel 2005, si sposa e crea una famiglia con tre splendidi bambini. Dopo dieci anni, nel 2018 arriva la notizia del divorzio. Una donna che, pur avendo sempre su di sé i riflettori, ha mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata. Il divorzio è stato una scelta comunque e condivisa e oggi lei continua ad essere la vamp di un tempo nella trasmissione Uomini e Donne.

Per chi la segue, sa bene dei suoi litigi continui con la corteggiatrice Gemma. Il pubblico si è affezionato a tutto ciò e questo permette di avere alla trasmissione sempre un audience molto importante. Seguitissima anche sui social, si lascia immortalare in vari scatti. La sua notorietà è venuta alla ribalta grazie a Maria De Filippi che l’ha voluta in trasmissione e continua ad esserci assieme a Gianni Sperti.

Vediamo ora 5 cose che certamente non sapevi su Tina Cipollari

La sua vita televisiva: se a casa fa la mamma, in televisione è diventata un simbolo e questo le ha permesso anche di avere dei guadagni piuttosto importanti. Le voci sussurrano che arriverebbe a guadagnare per ciascuna puntata circa 2 mila euro.

L’esperienza a Pechino Express: durante il 2016 ha partecipato alla trasmissione Pechino Express ottenendo il quarto posto. Questa graduatoria le è costata molto cara perché al rientro è stata costretta a rasare i capelli perché aveva pulci e pidocchi. Da casa non è trapelato nulla poiché indossava sempre delle parrucche, ma ha dovuto subire tutto questo per poter risolvere questo fastidioso problema.

Follie di gioventù:si vede che è una donna molto passionale, quando era ragazza, mentre era in viaggio negli stati uniti si innamorò di un ragazzo e decise di restare lì per diverso tempo.

I suoi sogni: forse lei non sognava di essere in una trasmissione televisiva ma, considerando che l’ha consacrata al successo, si è ben adattata. Il suo sogno era quello di essere una veterinaria o una ballerina, direi poco a vedere con la sua professione attuale. Nonostante tutto può dirsi comunque molto soddisfatta perché è riuscita ad ottenere un ampio consenso da parte del pubblico e tanti follower che la seguono

La sua storia da personaggio: attraverso il look e le movenze ricorda moltissimo Marylin Monroe, ha costruito su di sé un personaggio che poi si è saputo discostate da quest’immaginario.

Ora lei sembra aver ritrovato l ‘amore con Vincenzo Ferrara, fotografata anche su Instagram……che quest’unione porterà ad un secondo matrimonio?