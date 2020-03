Elisabetta Gregoraci Instagram: dolci momenti con Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci Instagram si pubblica in uno scatto con suo figlio Nathan Falco, mentre sono sdraiati, in un momento di tenerezza. Suo figlio sorridente e lei felice di esserli accanto.

Un momento privato che ha deciso di condividere con i follower come testimonianza di “restare a casa”. Elisabetta Gregoraci è una donna molto influente sui social, e questa foto, è certamente un valido ed opportuno messaggio in questo momento.

La ricordiamo durante la sua vacanza a Saint Moritz quando, era piuttosto preoccupata sella situazione che avrebbe trovato al su ritorno in Italia. Da allora ad oggi la situazione è purtroppo peggiorata e ora, l‘unica strategia idonea da adottare, è restare a casa per evitare il contagio.

Elisabetta Gregoraci e suo figlio

In effetti, la sua foto, testimonia la possibilità di sfruttare questo momento per viversi al meglio la famiglia e i figli. Affannati dai tanti impegni quotidiani spesso, ci si dimentica della semplicità di un abbraccio. Un modo per riscoprire il piacere delle piccole cose e delle cose più semplici.

Anche perché, a guardare l’espressione di Nathan Falco, sembra essere molto felice accanto a sua madre. Indossa la maglietta della sua squadra preferita e per lui, che già era in vacanza da qualche tempo, è un prolungamento di quel periodo. Elisabetta Gregoraci, si mostra essere sempre molto premurosa e attenta ai bisogni di suo figlio.

Frequenta una scuola privata a Montecarlo ma, secondo le idee del papà, dovrà frequentare un liceo in Svizzera, quando sarà il momento. La coppia, nonostante abbia deciso di separarsi, continua a mantenere un buon rapporto perché il bambino possa crescere sereno. Un atteggiamento maturo e consapevole di quanto importante sia la presenza di entrambi i genitori per la crescita del loro bambino.

Il rapporto con Flavio Briatore

Anche al compleanno di Elisabetta Gregoraci, la festa le è stata organizzata dal suo ex marito. Ha festeggiato i suoi 40 anni al Twiga insieme agli amici e si è lasciata immortalare anche accanto a Flavio Briatore. Una festa che ha coinvolto l ‘intera famiglia e li ha visti tutti uniti. Elisabetta Gregoraci single, dopo aver avuto una storia con Francesco Bettuzzi è apparsa felice e raggiante all’evento. Alcuni momenti sono stati condivisi anche sui social.

Lei indossava un particolarissimo abito bianco che evidenziava le sue forme, l’abbiamo vista accanto agli amici di sempre felice e raggiante. Al momento della torta ha spento le candeline anche insieme a suo figlio. Sono apparsi in questo momento importante, per la vita di Elisabetta Gregoraci, davvero molto felici e sereni.

Seppur oramai, come coppia, hanno deciso di intraprendere strade diverse, riescono a manente uniti i rapporti per il bene della famiglia. Da questo si evince quanto entrambi tengano a trasmettere questi valori soprattutto al bambino. Elisabetta Gregoraci ha sempre atteggiamenti molto affettuosi nei confronti di Nathan, ricordiamo che quando è nato, ha scritto anche un libro di favole per celebrare questo momento. Ha fatto così dono della sua creatività e del suo estro in questo settore, a tante altre mamme e bambini.