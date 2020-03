Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 13 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Siamo arrivati all’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020. Eccoci a un nuovo fine settimana. Quali segni zodiacali, tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, saranno favoriti dai pianeti? Scopriamolo insieme, leggendo le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Leone

In amore dovrete fare molta attenzione domani venerdì 13 marzo. Le coppie potranno cadere nell’insidiosa trappola delle discussioni, a causa soprattutto di questioni economiche. Sono giorni un po’ stressanti. Paolo Fox vi invita al riposo, e alla prudenza per chi deve valutare scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Vergine

Venerdì 13 marzo 2020 cercate di tenere a freno la vostra gelosia, per non incappare in sgradevoli litigi con il partner. In ambito lavorativo potreste scontrarvi con qualche fastidioso contrattempo: siate pazienti e tutto si risolverà facilmente. Già sabato 14 marzo la situazione migliorerà.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Bilancia

I nati in Bilancia che hanno superato una crisi di coppia, potranno adesso contare su maggiore stabilità. I single potrebbero fare incontri stimolanti. Da aprile, poi, l’amore prenderà il volo per tutti grazie a un transito favorevole di Venere. Anche il lavoro migliora: aspettatevi, nei prossimi giorni, una proposta interessante. Occhio alle finanze.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox vi invita alla cautela, specialmente domani, giornata in cui potrete innervosirvi parecchio. Se ci sono tensioni sul lavoro, se qualche progetto non vi gratifica a sufficienza, dovrete decidere cosa fare con attenzione. Evitate le scelte azzardate ora. State vivendo un periodo di riorganizzazione che si risolverà con l’avvicinarsi dell’autunno.