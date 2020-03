Stasera in tv: ecco la programmazione del 12 Marzo 2020

Ci ritroviamo ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Stasera in TV ed andremo qui sotto a vedere quali sono i programmi ed i film da vedere questa sera 12 Marzo 2020.

Stasera in Tv su Rai 1 si inizierà alle 18:45 con l’Eredità e subito dopo alle ore 20 vi sarà il telegiornale che sarà seguito da una nuova edizione dei Soliti Ignoti. Il film in programma per questa sera è Don Matteo che andrà in onda con l’episodio 9 della dodicesima stagione. Il titolo dell’episodio è “Non desiderare la donna d’altri”.

Su Rai 2, nello stesso momento in cui su Rai 1 vi sarà Don Matteo, andrà in onda il film “Il Giustiziere della Notte – Death Wish”. Per quanto riguarda Rai 3 avremo invece la possibilità di vedere alle 20:45 Un posto al Sole ed alle 21:20 avrà inizio Filumena Marturano, film del 1951 diretto da Eduardo De Filippo.

Su Rete 4, questa sera 12 Marzo 2020, vi sarà Diritto e Rovescio che seguirà il programma Stasera Italia. Da qui passiamo a tutta la programmazione Mediaset ed andiamo a vedere cosa ci sarà questa sera in tv su Canale 5.

Il programma della serata parte alle ore 20 con il TG5 mentre alle 20:39 avrà inizio il Meteo che è gestito da ilmeteo.it. Subito dopo, alle 20:40, inizierà Striscia la Notizia ed alle 21:21 avrà inizio la prima parte del film Non si ruba a casa dei ladri. Il film sarà intervallato da una edizione del TgCom e nuovamente dal meteo. Stesso discorso su Italia 1 dove alle 21:21 avrà inizio la prima parte di Alice attraverso lo specchio che sarà diviso in due parti così come per il film su Canale 5. Infine, su Canale 20, vi sarà Johnny Mnemonic che inizierà alle 21 di questa sera.