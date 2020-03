5 cose che non sapevi di Francesco Totti

Francesco Totti, ex calciatore e allenatore, ha ampliato certamente la sua immagine sposando Ilary Blasi, showgirl e conduttrice televisiva. Un uomo che ha sempre trasmesso un’immagine di sé come schietta e diretta, qualche volta oggetto anche di pettegolezzi.

Oggi ha una bellissima famiglia e tre bambini e non mancano ma le occasioni di vederli come una famiglia realmente unita. E’ un dirigente sportivo ma è rimasto nel cuore di tanti per la sua eccezionale carriera calcistica nella Roma. Un vanto e un orgoglio da romano aver giocato nella sua squadra ottenendo risultati davvero ragguardevoli.

Accanto a sua moglie si è sempre mostrato un perfetto marito, anche se, prima del matrimonio qualche pettegolezzo ha lasciato intendere di un presunto tradimento. Storia oramai passata e null’altro si è sentito dire su di lui. Presente in modo ineccepibile con i suoi tre bambini, una famiglia molto unita.

Terminata la sua carriera calcistica ha deciso comunque di rimanere nel settore, perché quella passione che per lui poi è diventata una professione, potesse continuare ad essere parte della sua vita. Lo vediamo sempre sorridente e disponibile con i suoi tanti fans che lo seguono sui social. Per chi tifa Roma Francesco Totti è davvero un mito che continuerà a sopravvivere nel tempo.

Vediamo ora 5 cose che certamente non sapevi su Francesco Totti

Carriera calcistica: il talento in lui era innato e la sua passione per il calcio lo ha portato a 13 anni a giocare con La Lodigiani e da lì arrivò la nota di richiesta dalla Roma e dalla Lazio, ovviamente scelsero i suoi genitori per lui la Roma. Una passione che lo ha condotto a diventare uno dei calciatori più famosi ma anche più pagati. In molti lo avrebbero voluto acquistare ma lui è sempre stato fedele alla sua squadra del cuore. Il primo gol in serie A lo ha segnato nel 1994.

La sua vita privata: diventando un calciatore professionista a questo livello, gli occhi sono sempre stati abbastanza puntati sui suoi affari privati…..prima di arrivare al matrimonio con Ilary Blasi ha avuto altre due fidanzate ufficiali Marzia Silvestri e Maria Mazza.

Come ha conosciuto Ilary Blasi: una storia nata per caso, ma che è durata fino ad oggi, lei si fidava poco ma poi le cose sono cambiate ed è nata una meravigliosa famiglia. Ha chiesto la sua mano nel 2004 e nel 2005 si sono sposati.

Un papà super: desideroso di avere una famiglia numerosa con sua moglie Ilary Blasi ha assistito anche al parto dei primi due figli mentre non gli è stato possibile per il terzo perché si trovava a Messina. Accanto ai suoi bambini appare essere sempre molto accorto e premuroso, come lo è anche la mamma

Una prima vacanza insolita: la prima vacanza con Ilary Blasi è stata a Sharm El Sheik insieme a Claudio Baglioni e Rossella Barattolo. Ha deciso di concedersi un momento di relax anche in compagni di amici molto cari.

Oggi Francesco Totti continua ad essere un personaggio pubblico molto noto seguito da tantissimi follower, la sua passione per il calcio la sta trasmettendo ai bambini che già promettono bene. Una vita privata e professionale che spesso viene posta sotto i riflettori ma che per lui sembra non essere affatto un problema.