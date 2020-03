Federica Panicucci Instagram: mascherina e guanti per dare il buon esempio

Federica Panicucci Instagram posta una foto indossando guanti e mascherina, in questo momento è davvero importante il messaggio di coloro che possono avere un’influenza sulle persone.

Allega il testo affermando di toglierla solo durante la trasmissione e poi fa ritorno a casa. Ebbene sì perché il messaggio è proprio questo restare a casa e uscire solo per lavoro o esigenze comprovate.

Federica Panicucci è una donna molto noto per la sua capacità comunicativa, in grado di fare un’informazione corretta e scrupolosa che consente agli spettatori di avere una giusta visione del problema. Un messaggio importante il suo, per esortare chi la segue a prendere le dovute precauzioni sempre perché, in questo momento, è davvero necessario. Lei stessa afferma di rientrare a casa dopo il lavoro e quindi, niente uscite o altro.

Una foto da prendere come esempio

Mascherina e guanti sono delle valide protezioni ma non devono essere scambiati per strumenti utili per condurre la vita sociale di sempre. Il problema è reale e concreto, purtroppo i decessi hanno raggiunto numeri importanti.

Tutti devono contribuire facendo la loro parte, cercando di seguire le regole e attenendosi scrupolosamente alle uscite strettamente previste. In trasmissione Federica Panicucci, senza pubblico, una scelta che è seguita già da qualche giorno, affronta il tema Coronavirus in modo esaustivo anche grazie ai collegamenti con gli specialisti.

Quello che sta accadendo è un problema molto serio che non deve essere sottovalutato e l’importanza di vedere impegnati personaggi pubblici in questo momento è davvero fondamentale.

Un messaggio importante in un momento davvero difficile

La vita mondana ora deve essere lasciata da parte e, se lo fanno i vip, lo può fare chiunque. Anche con la mascherina e i guanti appare impeccabile con il make-up che evidenzia la bellezza dei suoi occhi. Indossa una camicia bianca e alcuni bracciali, nella sua semplicità un look perfetto. In questo momento lei ha preferito che si focalizzasse l’attenzione su di lei per le corrette regole che tutti devono seguite.

Lo stop generale è davvero per tutti, la sua è una trasmissione d’informazione ed è giusto che continui ad essere presente sul canale televisivo. È indispensabile fare non solo informazione ma soprattutto ribadire che le regole imposte devono essere rispettate per il bene personale ma anche collettivo. Proteggersi, come sta facendo Federica Panicucci è quello che devono fare tutti, e ognuno, con il suo piccolo contributo può fare davvero molto.

Un personaggio importante con Federica Panicucci ha un’influenza determinante e il suo impegno, in questo momento è davvero da apprezzare. L’uso dei social, in questo momento deve essere mirato ad un messaggio comunicativo diretto che possa essere chiaro ed immediato.

Lei è una donna che è sempre accorta ad ogni problema sociale e cerca di mettertelo in evidenza attraverso la sua pagina, questo fa di lei una persona bella dentro e fuori. È un esempio di incoraggiamento e di tenacia, non perde il suo fascino anche in questa versione, e vedendo i like dobbiamo ammettere che è davvero affascinante anche così. Seguiamo Federica Panicucci e i suoi validi consigli in questo momento di emergenza.