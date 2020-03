Il piccione si può mangiare? Ecco la verità

La carne di piccione sicuramente non è la proteina animale maggiormente utilizzata sulle tavole degli italiani, anche se, in alcune regioni, è più utilizzato. Il piccione è una carne molto gustosa e le ricette si tramandano da secoli, poi reinterpretate anche dai migliori chef. Per rendere la carne di piccione molto più gradevole al palato ci sono dei segreti, che riguardano principalmente la cottura di questo piccolo volatile. Esso può essere cotto in vari modi, ad esempio in umido, al forno, arrosto o ripieno.

Dunque la risposta al quesito è si, il piccione si può mangiare! Ovviamente ci sono delle accortezze, ad esempio è una tipologia di carne che deve essere consumata ben cotta, non al sangue, deve essere pulito e lavato bene, dato che il piccione è un volatile che veicola molti agenti inquinanti, parassiti, insomma tanti agenti che possono determinare delle malattie all’uomo. Questo è dovuto al fatto che i piccioni non popolano zone particolarmente pulite.

Generalmente i piccioni che si utilizzano in cucina sono dei piccioni allevati, quelli che si vedono in città non sono adatti, proprio per le malattie che possono veicolare. Per cui la caccia di questi piccioni è severamente vietata.

Come preparare il piccione

Il piccione è una carne appartenente alla selvaggina da penna. Proprio per questo motivo le sue carni sono definite “nere” in modo tale da poterle distinguere dalle carni bianche, in cui ad esempio rientrano il pollo, il coniglio, e le carni rosse, come d esempio il maiale e il vitello. A prescindere della ricetta che vogliamo utilizzare per la sua preparazione, prima della cottura il piccione necessita di essere preparato.

Il primo consiglio è quello di preferire dei piccioni allevati, mai catturati o cacciati, per assicurarsi che non si tratti di un prodotto eccessivamente contaminato da agenti ambientali e via discorrendo.

E’ difficile che si trovi il piccione già pronto per essere cotto, ma è molto più probabile che dovremo essere noi a sventrarlo in modo da poter eliminare le sue interiora, spiumarlo e strinarlo, fiammeggiandolo per poter rimuovere anche le piume più piccole, difficilmente eliminabili a mano. Infine, bisognerà tagliare le zampe e la testa del volatile e lavarlo in modo molto accurato. Ciò che, invece, non è necessario, è la rimozione della pelle, che invece è consigliabile lasciare, sia perché darà un sapore maggiore alla carne, sia perché proteggerà l’interno dalle temperature elevate. A questo punto, dopo la frollatura della carne all’interno del frigorifero, lo si può preparare per la cottura a seconda della ricetta scelta.

Come già accennato i metodi di cottura del piccione sono molti. La cottura varia molto a seconda dei gusti, ma anche a seconda della ricetta che si vuol seguire.

Trucchetti e consigli per un piccione di qualità

Il trucco per riconoscere una carne di piccione di qualità rispetto ad una meno qualitativa è fare molta attenzione alla pelle del volatile quando lo si acquista. Essa deve essere liscia, ben tesa, lucida e senza alcuna striatura.

Durante la fase di preparazione, molto probabilmente nella ricetta si consiglierà l’aggiunta di olio. E’ però bene specificare che questa carne si sposa molto meglio con il burro chiarificato, quindi quando possibile è meglio preferirlo.

Molte volte spennare il piccione può essere un’operazione molto noiosa e complessa. Quando non riusciamo a rimuovere facilmente le penne e le piume, un trucco che si può utilizzare è scaldare dell’acqua in una pentola capiente, quando bollirà, si deve spegnere il fuoco e immergerci il piccione per pochi secondi all’interno. Quando le penne saranno bagnate completamente, toglierlo dall’acqua e mentre è ancora caldo eliminare le penne e le piume partendo dalle ali.