Oroscopo Branko domani sabato 14 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Siamo giunti all’oroscopo di Branko per domani sabato 14 marzo 2020. Eccoci al weekend: scopriamo insieme come lo passeranno i primi 4 segni zodiacali. Di seguito le previsioni astrologiche, segno per segno, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani sabato 14 marzo 2020: Ariete

L’amore recupera, ma non siete ancora al top. Potreste sentirvi un po’ nervosi, cercate comunque di tenere a freno l’insofferenza, perché presto starete meglio. Sul lavoro non azzardate decisioni importanti e aspettate aprile, quando avrete il pieno sostegno delle stelle.

Oroscopo Branko per domani sabato 14 marzo 2020: Toro

L’influenza benevola di Marte e Venere stimola in voi la voglia di fare nuovi incontri, d’innamorarsi e vi rende più socievoli. L’ oroscopo di Branko vi invita a prestare maggiore attenzione agli affari, per via di un Mercurio conflittuale fino a metà mese.

Oroscopo Branko per domani sabato 14 marzo 2020: Gemelli

Avete un cielo sgombro che favorisce il lavoro, soprattutto durante il fine settimana: approfittatene! Se avete trattative in sospeso, dovreste provare a chiuderle entro il weekend. Dal 16 marzo 2020 potreste scontrarvi con alcune difficoltà in più.

Oroscopo Branko per domani sabato 14 marzo 2020: Cancro

Sta finendo una settimana che vi ha portato molti alti e bassi, in amore e nel lavoro. Le previsioni di Branko anticipano un grande miglioramento a partire da lunedì 16 marzo. Per adesso cercate di controllare la vostra ansia.