Oroscopo Branko domani sabato 14 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Branko di domani sabato 14 marzo 2020. Come sarà questo fine settimana per i 4 segni centrali dello zodiaco? Chi dovrà fare i conti con qualche pianeta in conflitto? Vediamo insieme le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani sabato 14 marzo 2020: Leone

Dovrete tener duro ancora fino a lunedì 16, quando vi libererete di Venere e Mercurio i opposizione. Per ora potreste dover affrontare ancora qualche controversia in amore. Occhio alle questioni economiche: rimandate tutte le scelte importanti a lunedì prossimo.

Oroscopo Branko per domani sabato 14 marzo 2020: Vergine

Avete una buona energia che vi stimola la voglia di spensieratezza. Fate solo attenzione a non cadere in qualche piccolo litigio durante il fine settimana. Il lavoro procede bene, ma di tanto in tanto dovreste staccare la spina. Se avete una questione pratica da risolvere, dovreste appoggiarvi a una persona più esperta di voi.

Oroscopo Branko per domani sabato 14 marzo 2020: Bilancia

Finalmente cominciate a sorridere di nuovo. I sentimenti iniziano, gradualmente, a risvegliarsi, dopo un periodo molto faticoso. Anche nel lavoro cominciate a ingranare, ma sforzatevi di portare a termine i progetti lasciati in sospeso.

Oroscopo Branko per domani sabato 14 marzo 2020: Scorpione

L’oroscopo di Branko vi suggerisce di valutare bene la persona che avete accanto a voi e decidere, una volta per tutte, se fa davvero per voi o no. Sul lavoro sono in arrivo delle opportunità interessanti. Preparatevi, perché a partire da lunedì otterrete i riconoscimenti che vi meritate.