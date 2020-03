Oroscopo Paolo Fox domani sabato 14 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 14 marzo 2020. Un’altra settimana sta per terminare e inizia un weekend nuovo. Cosa riserveranno le stelle? Il Leone si sente insoddisfatto; la Vergine deve far fronte a un cambiamento importante, mentre la Bilancia dovrà aspettare ancora un po’. Lo Scorpione sta rivedendo alcuni aspetti della sua vita. Di seguito, nel dettaglio le previsioni astrologiche di Paolo Fox per i 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 14 marzo 2020: Leone

Tra poco Saturno sarà disarmonico. Le previsioni di Paolo Fox vi avvertono: porterà un senso d’insoddisfazione generale a molti di voi e per qualcuno, forse, anche la voglia di cambiare attività. In amore cercate di avere maggior pazienza.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 14 marzo 2020: Vergine

Questo momento vi spinge a fare un passo verso l’ignoto e trovare il coraggio di cambiare qualcosa della vostra vita. Anche se provate agitazione, cercate di non rifletterci troppo sopra e agite!

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 14 marzo 2020: Bilancia

Vivete ancora delle insicurezze, ma dovete tener duro, perché tra poco vi arriveranno le risposte che cercavate. Chi dovrà prendere qualche decisione importante, aspetti ancora qualche settimana.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 14 marzo 2020: Scorpione

Per i nati in Scorpione questo è un momento in cui dover prendere decisioni importanti. Dovrete rivedere molte cose della vostra vita; forse qualcuno dovrà addirittura ricominciare un’attività da zero. In amore potreste avere dei contrasti con il partner, a causa di una Venere conflittuale.