Elisabetta Gregoraci Instagram: Su Vanity Fair da calabrese contro il Coronavirus

Elisabetta Gregoraci Instagram sulla “copertina” di Vanity Fair, come hanno fatto già altri personaggi noti, per lanciare il suo appello di incoraggiamento ai suoi concittadini calabresi per combattere contro il Coronavirus.

Un’iniziativa che permette ai personaggi famosi di far sentire la loro voce e la loro vicinanza ai concittadini, che seppur distanti, devono sentirsi uniti. “Io sono Calabria” è lo slogan che fa da titolo a questa pagina con la foto della bellissima showgirl.

Foto in bianco e nero e titolo in rosso da far risaltare il contenuto, lei indossa una semplice camicia bianca, i capelli raccolti e un make-up che evidenzia i suoi meravigliosi occhi. Un’espressione intensa dove si mette in risalto il suo sguardo, mediterranea e sexy, non ha bisogno di altro per essere ancora più femminile.

Elisabetta Gregoraci: un messaggio per la sua terra

Lo spazio che Vanity Fair sta concedendo ai vari personaggi famosi è ammirevole per lanciare un messaggio forte ed importante: Elisabetta ha fatto il suo per la Calabria, la sua terra che ama e alla quale è molto legata.

Originaria di Soverato, provincia di Catanzaro, è qui che nasce nel 1980, trascorre qui la sua infanzia ma già dall’adolescenza inizia il suo percorso nel campo della moda. Nel 1997 viene elette Miss Calabria, partecipa a Miss Italia e riceve la fascia di Miss Sorriso. Dolce e Gabbana e Giorgio Armani la notano e inizia a sfilare per i grandi nomi della moda. Nel 2003 ricordiamo la sua partecipazione a Ciao Darwin, con la sua bellezza conquista il pubblico.

Da qui inizia la sua carriera televisiva come showgirl per poi arrivare al matrimonio con Flavio Briatore. Non ha mai dimenticato la sua terra e il suo dialetto, infatti, durante il matrimonio con Flavio Briatore, durante e i litigi era solita rispondere in calabrese.

Un cuore che batte per la Calabria

Il suo cuore continua ad appartenere alla sua terra e il messaggio che allega alla foto è di incoraggiamento, nel restare uniti e solidali per superare la difficoltà di questo momento e combattere il Coronavirus. Si sente ancor più calabrese in questi giorni difficili, vicina ai suoi conterranei con il pensiero e il sostegno morale. Un incoraggiamento importante per essere un chiaro riferimento anche per tutti coloro che al seguono sui social.

Un sostegno alla Calabria e all’Italia che non deve arrendersi ma deve continuare a combattere senza sentirsi scoraggiata. Un messaggio forte e deciso che significa certamente molto per i calabresi, Elisabetta Gregoraci è con loro. Non dimentica la sua terra e le sue origini anche in questo momento di particolari difficoltà. La sua è una presenza vera e autentica per come l’abbiamo conosciuta anche attraverso internet, sempre schietta e solare.

Lei, attraverso il suo messaggio, è un inno a non mollare e a crederci che tutto andrà per il meglio. La ricordiamo quando ha espresso la sua profonda preoccupazione al rientro dalla vacanza a Saint Moritz con suo figlio Nathan Falco. Un momento molto difficile che sta vedendo l’impegno di molti vip a sensibilizzare ai giusti comportamenti per contribuire a contenere il virus: anche Elisabetta Gregoraci ha fatto la sua parte.