I fichi d’India fanno ingrassare? La risposta del nutrizionista

I fichi d’India sono dei frutti che sono prodotti da una pianta particolare che appartiene alla famiglia delle Cactaceae. Date le sue caratteristiche e la sua notevole adattabilità, pur essendo originariamente messicani, è stato possibile coltivarli in tanti altri paesi. Facilmente coltivabili in tutte le aree del Mediterraneo e anche nelle zone più calde come ad esempio in Africa, in America, in Oceania e in Asia.

I fichi d’India sono molto gustosi, succosi, sarebbero decisamente da incrementare nella nostra dieta date le loro numerose proprietà benefiche nei riguardi del nostro organismo.

Una delle caratteristiche di questa specie botanica è la ottima capacità di attecchimento su ogni tipo di suolo che ha a disposizione, purché, però, si tratti di luoghi con una buona esposizione ai raggi solari, non crescono agevolmente in luoghi dove la temperatura tende a scendere verso lo zero.

Proprietà nutrizionali dei fichi d’India e calorie

I fichi d’India, come per gran parte della frutta fresca, hanno come componente principale l’acqua. Oltre l’acqua troviamo moltissimi altri nutrienti, responsabili delle proprietà benefiche di questi frutti.

I fichi d’India apportano circa 50 kcal per 100 grammi di prodotto. E’ un frutto molto energetico data l’abbondanza di zuccheri semplici. questi zuccheri sono principalmente il fruttosio e il glucosio. Questi zuccheri essendo semplici sono facilmente disponibili, per cui vengono assimilati più in fretta, ciò fa si che i fichi d’india abbiano un indice glicemico medio-alto.

Nonostante gli zuccheri siano facilmente digeribili, una parte di essi è ostacolata dalla presenza delle fibre, che sono molto abbondanti, e rendono l’assorbimento degli zuccheri più difficoltoso. Ad ogni modo il consiglio è quello di non esagerare mai nelle dosi di consumo, specialmente quando si è soggetti a iperglicemia, ad esempio nel caso dei soggetti diabetici.

Come già accennato le fibre sono particolarmente presenti. Per 100 grammi di polpa consumata il quantitativo di fibre è di circa 5 grammi, in particolar modo è presente la pectina. La pectina è una fibra alimentare particolarmente utile per il nostro intestino, essa è in grado di ostacolare l’assorbimento di zuccheri e grassi. Questo perché nell’intestino, a contatto con l’acqua, tende ad aumentare di volume e tende ad inglobare in sé i nutrienti. Dunque molto utile per regolarizzare il transito intestinale.

Per quanto riguarda i lipidi, essi sono maggiormente presenti nei semi, da cui si può anche ricavare un olio. Nella polpa del frutto, invece, sono presenti acidi grassi e steroli vegetali.

Bisogna, però, prestare molta attenzione ai semi dato che sono molto abbondanti nei fichi d’India, e se non sono masticati accuratamente possono determinare stitichezza.

Oltre a carboidrati e lipidi, nei fichi d’India abbondano anche vitamine e sali minerali. Tra le vitamine la più rappresentata è sicuramente la vitamina C, mentre tra i sali minerali i più abbondanti sono il fosforo, il potassio e il calcio, molto abbondanti anche i carotenoidi e altri antiossidanti.

I fichi d’India sono poveri di sodio, questa loro carenza di sodio fa sì che possano essere consumati tranquillamente anche da soggetti ipertesi, da coloro che presentano calcoli renali e ritenzione idrica.

Benefici apportati dai fichi d’India

Favoriscono il transito intestinale Azione protettiva nei riguardi dello stomaco e del fegato Favoriscono il senso di sazietà Ci permettono di tenere il peso sotto controllo Stimolano la diuresi Hanno un’azione antiossidante Proteggono la vista Potenziano il sistema immunitario

Il quantitativo di fichi d’India da poter consumare nell’arco della giornata non può essere definito con precisione, in quanto varia molto a seconda del singolo soggetto. Ad ogni modo, per beneficiare di tutte queste sue proprietà anche solo 100 grammi sono sufficienti, meglio non abusarne mai, dato che potrebbero determinare delle controindicazioni.

Controindicazioni

I fichi d’India non sono consigliati quando si soffre di stipsi dato che i semi presenti nella polpa andrebbero a peggiorare il transito intestinale.

Sono sconsigliati a soggetti che presentano la diverticolosi, sempre a causa della presenza dei semi, che andrebbero a determinare un aumento dell’infiammazione.

Evitare, ovviamente, in caso di allergie.

I fichi d’India fanno ingrassare?

La risposta è dipende. Non esistono alimenti che magicamente facciano ingrassare o dimagrire. Un consumo smisurato di questo frutto potrebbe sicuramente determinare un aumento del nostro peso corporeo, dato che sono ricchi di zuccheri facilmente assimilabili. Al contrario, se si consumano delle porzioni adeguate in base alle calorie che dovremmo introdurre giornalmente, non faranno ingrassare. Il segreto è il senso della misura. Consumarli senza esagerare in modo da poter godere di tutti i loro benefici senza ingrassare.