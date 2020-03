Oroscopo Branko per domani domenica 15 marzo 2020: le previsioni pe Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci giunti al nostro appuntamento giornaliero con l’oroscopo di Branko per domani domenica 15 marzo 2020. Come sarà questa domenica per i 4 segni centrali dello zodiaco? Scopriamolo, leggendo di seguito le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani domenica 15 marzo 2020: Leone

La primavera risveglia gli animi di tutti e anche voi sentirete il buonumore riaffiorare, dopo le tensioni degli ultimi giorni. Ritornerà la voglia di riscatto. Mercurio opposto in Acquario potrebbe portare a qualcuno ritardi o rallentamenti. Abbiate pazienza e procedete, comunque, con determinazione verso i vostri obiettivi.

Oroscopo Branko per domani domenica 15 marzo 2020: Vergine

L’oroscopo di Branko vi invita a non cercare pretesti per agire. Dovrete sforzarvi di uscire dal guscio e fare un passo in avanti, sia in amore sia nel lavoro. È tempo di recuperare la vostra naturale ambizione.

Oroscopo Branko per domani domenica 15 marzo 2020: Bilancia

State per iniziare una fase della vostra vita in cui dovrete rimboccarvi le maniche e prendere una posizione ben precisa. Cosa volete davvero dall’amore? E dal lavoro? Cercate di fare chiarezza adesso una volta per tutte.

Oroscopo Branko per domani domenica 15 marzo 2020: Scorpione

In questo momento molti pianeti vi mettono in agitazione e vi rendono confusi. Marte e Saturno in Capricorno vi invitano alla cautela. Mentre l’impeto di Venere e Urano vi spronano a scuotervi. Sfruttate questo cielo così movimentato per reagire.