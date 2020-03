Oroscopo Paolo Fox domani domenica 15 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Siamo tornati con l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020. Siamo già alle porte della seconda metà del mese. Ma intanto vediamo come trascorreranno la domenica i primi 4 segni zodiacali. L’Ariete migliora, mentre il Cancro ha ancora tensioni. Il Toro e i Gemelli devono tirare fuori il carattere. Di seguito le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Ariete

La Luna armonica vi migliora l’umore rispetto a sabato. Tra poco avrete anche Venere dalla vostra parte a favorire le relazioni familiari e i sentimenti. Forse questo momento così delicato vi servirà proprio per ritrovare la voglia d’innamorarsi e di rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Toro

Nonostante le difficoltà che stiamo vivendo in questi giorni, questo è il momento giusto per non farsi abbattere, ma per costruire, per migliorarsi. Probabilmente molti nati in Toro staranno recuperando, proprio ora, il valore dei propri affetti e dell’amore più in generale.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Gemelli

I nati in Gemelli, che stanno vivendo da tempo un problema, dovranno trovare il coraggio di affrontarlo con decisione. Entro la fine di marzo sarete di fronte a una scelta importante da compiere. In aprile una Venere benevola arriverà nel vostro segno per proteggere la sfera sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Cancro

L’opposizione di Saturno ha portato in questo periodo molte tensioni e nervosismo nella vostra vita. Avete avuto delle difficoltà, ma tra pochi giorni la situazione migliorerà di gran lunga. Forse questo periodo complicato vi serviva come sprone a ritrovare la vostra determinazione.