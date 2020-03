Oroscopo Paolo Fox domani domenica 15 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci arrivati all’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020. Un’altra settimana si è già conclusa. Scopriamo insieme come vivranno la giornata di domenica i 4 segni centrali dello zodiaco. Ci sono valutazioni da fare per il Leone e lo Scorpione. Vergine e Bilancia sottotono. Vediamo meglio cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Leone

Negli ultimi tempi avete lavorato molto e ottenuto poche conferme. Entro maggio dovrete valutare, con decisione, se la strada che state percorrendo è quella giusta oppure no. Attenzione anche alla relazione di coppia che sarà un po’ agitata.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Vergine

State vivendo, come un po’ tutti, un periodo che vi mette sotto stress. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a tener duro e a sfruttare questo momento per prendere le decisioni che hai sempre rinviato.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Bilancia

Dovrete attende aprile prima di compiere una scelta importante in amore. Tra un mese Venere sarà favorevole e proteggerà tutte le storie. Qualche coppia potrebbe addirittura voler ufficializzare la propria relazione.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Scorpione

La vostra vita amorosa è stata messa un po’ a soqquadro negli ultimi giorni. Paolo Fox vi avverte: potrebbe presentarsi un bivio a fine mese e voi dovrete prendere una decisione importante.