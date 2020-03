Oroscopo Paolo Fox domani domenica 15 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 15 marzo 2020. È già trascorsa la seconda settimana di marzo. Cosa accadrà agli ultimi segni zodiacali domenica 15? Nervosismo nell’aria per il Sagittario e l‘Acquario. Il Capricorno potrebbe sentirsi pessimista, mentre i Pesci dovranno chiarire qualcosa. Ecco, di seguito, le anticipazioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Sagittario

In questo momento potreste sentirvi agitati con il partner. Forse qualche Sagittario si sente un po’ insofferente, forse siete preoccupati per le questioni pratiche, fatto sta che potreste decidere di non portare avanti una relazione.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Capricorno

Il periodo che stiamo vivendo è molto complicato e potrebbe rendervi più pessimisti del solito. Le previsioni astrali di Paolo Fox vi suggeriscono di approfittare di questo momento per programmare obiettivi a lunga scadenza. In amore bene, grazie al sostegno di Venere.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Acquario

In questi giorni siete pieni d’irruenza: un po’ per l’atmosfera tesa che si respira e un po’ perché è in arrivo Saturno, il pianeta “regolatore”. Provate a sfruttare l’energia prorompente che vi pervade adesso, per cambiare qualcosa nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 15 marzo 2020: Pesci

Sono momenti un po’ stancanti per voi che assorbite più di ogni altro le tensioni dal mondo esterno. Il famoso astrologo di Rai2 vi invita ad approfittare di questi periodo di stasi per pensare a voi stessi e, perché no, chiarire in famiglia tutto ciò che era in sospeso.