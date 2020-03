Stasera in TV: ecco la programmazione per il 14 marzo 2020

Primo sabato di quarantena nazionale, niente discoteche,aperitivi,birre al pub. Ecco perché diventa ancora più importante sapere la programmazione della serata in TV, così da poter decidere in tutta calma con il proprio marito o i propri figli,anche se alla fine si sa,decide sempre la donna di casa.

Si padre con la programmazione Rai, e quindi con Rai 1 che trasmetterà alle 20.35 una nuova puntata dei Soliti Ignoti -Il Ritorno,condotto da Amadeus. A seguire alle 22 il film Ogni Tuo Respiro. Su Rai 2 consueto appuntamento con il Tg 2 alle 20.30, a cui seguirà alle 21.05 una puntata speciale di Petrolio condotto da Duilio Gianmaria, che parlerà del coronavirus. Alla conclusione andrà in onda il Telefilm Blue Boods il ritorno di Delgado. Rai 3 che parte alle 20.00 con Blob e successivamente Le parole della Settimana, e alle 21.45 nuovo appuntamento con “Sapiens,un solo pianeta“ dove Mario Tozzi ci porterà a scoprire l’ambiente che ci circonda, le sue origini e la sua importanza per la vita di ognuno di noi.

Passiamo adesso alla programmazione Mediaset e andiamo a vedere cosa ci sarà stasera in TV sui vari canali. Rete 4 alle 20.30 andrà in onda STASERA ITALIA WEEKEND, mentre in prima serata avremo uno “speciale”Stasera Italia Estate, condotto da Veronica Gentili che parlerà della situazione politica economica del nostro paese. A seguire 23.17 Speed 2: Senza Limiti. Ultimo appuntamento stagionale su canale 5 con Maria De Filippi e C’è posta per te che andrà in onda alle 21.20. Prima soliti appuntamenti con il Tg5 e STRISCIA LA NOTIZIA LA VOCE DELLA RESILIENZA. Serata dedicata ai più piccoli su Italia 1 con Kung Fu Panda 3 in prima serata, e a seguire alle 23.15 Happy Feat. Infine, su Canale 20, il film 12 Rounds con il famosissimo ex wrestler John Cena.