Chi sono i segni zodiacali più saggi? Ecco i migliori cinque

Lo zodiaco indica caratteristiche specifiche per ogni tipo di segno, riuscire ad individuare quelli più saggi vuol dire trovare color che sanno essere meno frettolosi e attenti nel prendersi cura degli altri. Vediamo quali sono e come si rapportano con gli altri

I segni zodiacali più saggi

Bilancia: questo segno zodiacale oltre ad essere noto per la sua indecisione lo è anche per la sua spiccata capacità di essere molto amorevole e saggio. Grazie al suo infallibile fiuto riesce a smascherare i bugiardi e riesce a leggere nel tuo animo anche i sentimenti che stai provando. Indicato come maestro venerabile per le sue doti di saggezza sa scegliere in modo equilibrato la situazione più adatta da mettere in campo. Lo stesso segno indica l ‘equità, la predisposizione a mantenersi in equilibrio e a cercare di trovare il giusto punto d’incontro. Spesso viene interrogata anche da chi gli è vicino per farsi dare validi consigli. Riesce a trovare il punto esatto di mediazione che lo avvicina anche al cuore delle persone che gli sono accanto.

Acquario: ad esso appartiene il lapislazzulo, segno di saggezza e chiarezza. Se hai bisogno di un consiglio puoi sempre chiederlo e saranno disponibili nel dartelo. Vedrai che circondarti di persone di questo segno vorrà dire trovare anche il giusto sostegno e supporto. Se subiscono un torto sono in grado di perdonare per non perdere la persona che lo ha commesso. Perdonano con il cuore senza portare alcun genere di rancore e questo li rende ancora più amabili. Desiderano essere sempre pronti a tendere una mano verso coloro che hanno bisogno. La saggezza è per loro una dote innata e dispensano indicazioni in modo naturale e spontaneo. Quando intervengono in una discussione lo fanno per portare un clima sereno e dare le risposte giuste che tutti si attendono.

Pesci: ha cura e compassione nei confronti di coloro che hanno bisogno. Se vede una persona in difficoltà è senz’altro il primo a cercare di risolvere il problema. La sua è una saggezza silenziosa che non ha bisogno di grandi sfarzi. Agisce essendo altruista ma senza mettersi in mostra. Gli piace donare senza che gli altri vengono a saperlo. Un modo autentico di compiere gesti sinceri e spontanei con il cuore. Ogni volta che gli viene chiesto un consiglio riescono a dare la risposta giusta. Inoltre, sono anche dei buoni ascoltatori, molto pazienti. Questo gli consente di entrare in empatia con l’altra persona e riuscire a capire di cosa ha davvero bisogno.

Leone: disponibili, generosi e leali sanno essere sempre pronti ad aiutare gli atri. Hanno un innato senso del giusto e dello sbagliato e questo gli porta a capire subito chi hanno di fronte. Molto abili a smascherare coloro che cercano di ingannare il prossimo. Riescono ad essere sempre presenti duranti i momenti difficili della vita delle persone alle quali vogliono davvero bene. Ponderano parole ed azioni per non offendere nessuno e questo li rende sempre molto apprezzati. Non si lasciano intimidire da chi è superbo ed arrogante ma sanno usare le parole giuste per metterli a tacere.