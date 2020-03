Oroscopo Branko domani mercoledì 18 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Branko per domani mercoledì 18 marzo 2020. Quali saranno i segni zodiacali maggiormente sostenuti dai pianeti? Chi vivrà, invece, qualche alto e basso? Di seguito, le previsioni astrologiche per gli ultimi 4 segni dello zodiaco liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani mercoledì 18 marzo 2020: Sagittario

Le previsioni astrali di Branko vi suggeriscono di usare la giornata di mercoledì per controllare gli immobili. Se vi sentite sotto stress, tenete duro, perché a partire dal 20 arriverà un’ondata di energia nuova!

Oroscopo Branko per domani mercoledì 18 marzo 2020: Capricorno

State affrontando questo periodo con molta forza e questo vi fa onore. Domani mercoledì 18 marzo, secondo il famoso astrologo istriano potreste vivere un colpo grosso: fatevi trovare pronti!

Oroscopo Branko per domani mercoledì 18 marzo 2020: Acquario

Mercoledì potreste sentirvi particolarmente di cattivo umore. Non sono giorni sereni, questi, e da domenica 22 marzo Saturno arriverà per spingervi, in modo ancora più decisivo, a cambiare ciò che non funziona nella vostra vita.

Oroscopo Branko per domani mercoledì 18 marzo 2020: Pesci

È il momento ideale per prendere decisioni importanti in amore: la persona con cui state è davvero quella giusta? Le controversie con il partner sono risolvibili oppure no? Dovrete cominciare a pretendere l’amore con la A maiuscola, perché ve lo meritate!