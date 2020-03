Simbolotto estrazione 17 marzo: ecco la combinazione vincente di oggi

Oggi, come di consueto ci sarà l’estrazione del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto: scopriamo la combinazione in diretta di martedì 17 marzo 2020.

Ultima estrazione del Simbolotto

Per l’estrazione del Simbolotto di sabato 14 marzo 2020, la cinquina vincente si è presentata sulla ruota di Firenze, ed è la seguente:

• Numero 14 – simbolo del baule

• Numero 42 – simbolo del caffè

• Numero 4 – simbolo del maiale

• Numero 45 – simbolo della rondine

• Numero 1 – simbolo dell’Italia

Estrazione Simbolotto: info e simboli ritardatari

Per i numeri dall’1 al 45 viene abbinato in simbolo, un nuovo gioco che prevede l’assegnazione in modo del tutto casuale attraverso il sistema. Per poter vincere devi avere almeno 2 simboli fino ad un massimo di 5.

Ritardatari Simbolotto: da ben 36 concorsi non si verifica l’estrazione del simbolo del Vaso che è associato al numero 7. Il simbolo della scala con il numero 27 non viene estratto da 31 concorsi.

Ogni simbolo fa riferimento alla Smorfia Napoletana e alla Smorfia Moderna.

Per verificare se hai vinto, devi controllare il tuo scontrino e confrontarlo con i simboli dell’estrazione che avviene durante la serata del gioco del Lotto. La giocata minima è di un euro e le vincite riguardano un euro per due simboli cinque euro per tre simboli, 50 euro per quattro simboli e 5 mila euro se gli indovini tutti. A ciascun mese, viene attribuita una ruota, per il mese di Marzo è in attivo quella di Firenze.

Estrazioni Simbolotto oggi: numeri estratti martedì 17 marzo

Salvate questa pagina tra i preferiti per essere sempre aggiornati in tempo reale in riferimento all’ultima estrazione del Simbolotto. Non appena disponibile, dopo le 20 di questa sera, avrete anche il video in automatico dell’estrazione del 17 marzo 2020.