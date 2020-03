5 cose che non sai di Flavio Briatore

Flavio Briatore è oggi un noto imprenditore e dirigente sportivo. Un uomo che ha saputo costruire la sua carriera con impegno e dedizione. Vive i primi anni della sua vita a Mondovì, poi inizia a lavorare come maestro di sci. È da questo momento che la sua carriera prende avvio con l’apertura di un ristorante.

Una serie di vicissitudini, che non lo portano certo lontano, fa carriera nel gruppo Benetton. In Italia mostra interesse per il business della Formula1 e così inizia a lavorare attivamente nel settore. Qui, colleziona molti risultati postivi e dal 1998 per un paio di anni si occupa della Supertec, un’azienda che fornisce motori alla Renault. E quando quest’ultima viene definitamente venduta nel 2001 alla Renault, lui è a capo della direzione esecutiva.

La sua carriera non si ferma con la Formula Uno ma acquista anche la squadra del Palermo. Successivamente, nsieme a Bernie Ecclestone, diventa proprietario della squadra del Queens Park Rangers. Tanti i successi collezionati per poi dedicarsi all’apertura di locali come il Billionaire. che chiude nel 2012. Intanto, trasforma a Malindi la sua villa in un resort di lusso. Ecco la sua carriera che è abbastanza nota a tutti, della sua vita privata alcune cose sono state sotto i riflettori altre meno.

Vediamo ora 5 cose che certamente non sapevi su Flavio Briatore

Una figlia da Naomi Campell: Flavio Briatore ha sempre frequentato modelle super belle e ha avuto una relazione anche con la super affascinate Naomi Campbell dalla quale, nel 2004 ha avuto una figlia Helene Boshoven. Poco si è venuto a sapere in merito a questa relazione e sulla fine del loro rapporto.

La relazione con Elisabetta Gregoraci: nonostante le tante avventure venute alla cronaca ha deciso di sposare Elisabetta Gregoraci nonostante la loro considerevole differenza di età, 30 anni. Purtroppo, dopo circa 10 anni approdano al divorzio e lei chiede un accordo consensuale stellare. Sembrerebbe però, che lui, gli avesse imposto per i tre anni successivi di non essere presente su alcun giornale con foto che la ritraessero in compagnia di qualcun altro, pena il pagamento di una multa. La showgirl, non ha mai negato il suo ottimo rapporto con l’ex marito, mantenuto anche per dare a Nathan Falco, un supporto importante come famiglia.

La malattia: ha affrontato nel 2006 l’operazione al rene sinistro perché gli era stato diagnosticato un cancro. Anche su questa notizia è trapelato davvero poco ma l’importante è che Flavio Briatore si sia ripreso.

La sua famiglia: aveva un fratello gemello che è deceduto nel 2015 a causa di un infarto. Proviene da una famiglia molto semplice, i suoi genitori erano maestri elementari. Ha anche una sorella più giovane di lui.

Problemi con il fisco: che sia un uomo molto ricco oramai è noto a tutti ma dobbiamo anche dire che non sono mancati i problemi con il fisco. Questi ultimi hanno portato al sequestro di barche e altri beni di lusso. Non ha mai nascosto il suo desiderio anche per accessori costosi: si fece realizzare da Lobb, calzolaio di St James Street, una tenuta da casa molto elegante e raffinata.