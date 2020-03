Coronavirus 18 marzo: ecco gli ultimi aggiornamenti: dati sui contagi e bollettino della Protezione Civile

Coronavirus ultime notizie: aumenta il numero di contagi e nuovi casi, emergenza in Lombardia. Ecco gli ultimi aggiornamenti inerenti la situazione in Italia a proposito del COVID-19 insieme al bollettino della Protezione Civile.

Coronavirus 18 Marzo: tutti gli aggiornamenti

La situazione in data odierna 18 Marzo 2020 conta in Italia oltre 30.000 mila contagi di Coronavirus di cui 2.000 nuovi casi nella sola Regione Lombardia, dove sono stati superati i 1.000 casi in terapia intensiva. L’intera provincia di Bergamo è in emergenza e sono finiti i posti in rianimazione.

Nello specifico risultano 12.095 le persone positive al COVID-19 in Lombardia, 3.404 in Emilia Romagna, 2.488 in Veneto, 1.764 in Piemonte, 1.302 nelle Marche, 1.024 in Toscana. Seguono con un minor numero di contagi la Liguria, con 661 casi, il Trentino, con 650 casi, il Lazio, con 550 casi, la Campania, con 423, il Friuli, con 347, la Puglia, con 320, la Sicilia, con 226, l’Abruzzo, con 216. Proseguono la classifica, in discesa, l’Umbria, con 192 casi di COVID-19, la Valle d’Aosta, con 134 casi, la Sardegna e la Calabria, con rispettivamente 115 e 112 casi. Chiudono la serie le Regioni che contano meno persone positive al Coronavirus ovvero la Basilicata e il Molise, con a testa 20 e 19 casi.

Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino della Protezione Civile, che raccoglie i dati emessi e accuratamente elaborati dai Centri Funzionali Decentrati delle Regioni e delle Province Autonome, per la data odierna di Mercoledì 18 Marzo 2020 denota fenomeni significativamente prevedibili della situazione relativa al contagio da COVID-19 ovvero il mantenimento della criticità e dello stato nazionale di allerta.

La mappa del bollettino è suddivisa in date zone di allerta, ambiti territoriali su cui sono rappresentati il livello di allerta e le situazioni di criticità maggiormente elevate. Il bollettino della Protezione Civile aggiornato sul Coronavirus conta nel complesso, alla data del 18 Marzo 2020 all’interno dell’intero territorio italiano, un complessivo di 26.062 casi positivi, 2.941 persone guarite e un totale di 2.503 decessi.