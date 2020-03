Elisabetta Gregoraci Instagram: super sexy con il pancione in vista per festeggiare il compleanno di Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci Instagram, per festeggiare i 10 anni di Nathan Falco, posta una foto che la ritrae con il pancione incinta di 6 mesi.

Super sexy e sensuale con una mise davvero ridotta: una top piuttosto scollato che mette in mostra il decolleté, un cardigan lasciato aperto, dei calzini neri e…….null’altro si vede se indossa altro intimo.

Considerata la posa, è difficile dire cosa potrebbe indossare quindi, lascia tutti molto nel dubbio. Capelli sciolti, leggermente mossi e make-up che evidenzia il suo sguardo profondo e intenso. Sensualissima e bellissima anche con il pancione.

La fine del suo grande amore

Per Elisabetta Gregoraci è davvero stato un momento magico quella della gravidanza, vissuta con molta emozione. Dopo due anni di matrimonio con Flavio Briatore il desiderio era quello di costruire una famiglia e quando lei è rimasta incinta la gioia è stata immensa. Purtroppo, dopo circa 9 anni, arriva la notizia del divorzio. Varie voci si sono susseguite dalla troppa differenza di età, circa 30 anni o un sospetto tradimento da parte di Flavio Briatore.

I primi momenti sono stati piuttosto concitati ma, per il bene del bambino, si sono separati e Nathan Falco è andato a vivere con sua madre. Una separazione consensuale che arriva dopo un lungo periodo di crisi.Ad Elisabetta Gregoraci è spettato un cospicuo assegno di mantenimento e inoltre, lei, non ha perso le quote sui locali aperti insieme al suo ex marito. Continuerà la sua vita in un attico a Roma. Insomma, una meravigliosa storia d’amore nata quando lei aveva circa venti anni e lui ,rimasto colpito e folgorato dalla sua bellezza, ha deciso di sposarla.

I primi momenti che gli hanno ritratti insieme erano quelli di una coppia davvero affiatata, innamorata e tanto fotografata. Tutto giunge all’epilogo con la decisone condivisa di separarsi ma cercando di mantenere saldi i rapporti per il benessere di Nathan Falco. Subito dopo la separazione, Flavio Briatore, ha deciso di partire per un viaggio in Kenya con suo figlio mentre, Elisabetta Gregoraci ,per un viaggio a Miami con la sua migliore amica. Un momento necessario per poter poi ritrovare i giusti equilibri.

In coppia con l’ex marito nei momenti importanti per Nathan Falco

Nel corso di questi anni, nonostante Nathan Falco viva con sua madre, non sono mancati i momenti in cui come coppia sono stati visti insieme. Alla prima comunione del loro ma anche ultimamente al compleanno di Elisabetta Gregoraci. In modo responsabile hanno deciso di continuare a mantenere un buon rapporto perché Nathan Falco pososa sentirti amato dalla sua famiglia.

Lei è una donna molto intelligente e ha compreso quanto importante sia anche la figura paterna. Altrettanto Flavio Briatore si è mostrato essere sempre presente e disponibile Nathan Falco ha trascorso le ultime vacanze in montagna con sua madre a Saint Moritz prima di fare ritorno in Italia.

Elisabetta Gregoraci pubblica sempre qualche scatto insieme a suo figlio, da ciò traspare quanto sia una madre amorevole e accorta. Il suo sguardo e le sue attenzioni sono sempre rivolte verso Nathan Falco Bisogna darle merito di essere una donna super affascinante e al tempo stesso anche una mamma perfetta.