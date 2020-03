Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 19 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Continua il nostro appuntamento con l‘oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020. Siamo al giro di boa di questa settimana; vediamo come trascorreranno il giovedì i primi 4 segni zodiacali. Sono giorni agitati per l’Ariete e il Cancro. Il Toro è favorito in amore, mentre per i Gemelli è in arrivo una fase più fortunata. Di seguito le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Ariete

Siete un po’ giù di corda. Giovedì potreste dover affrontare qualche spiacevole contrasto con il partner. Sono giorni che vi trovano un po’ nervosi, come è comprensibile che sia. Cercate di mantenere la calma nel rapportarvi con gli altri. Sul lavoro ci sono indecisioni, ci vuole pazienza ancora un po’.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Toro

I tempi sono difficili, è vero, ma voi siete protetti da molti pianeti. Domani, in particolar modo, il transito di Marte che si va a unire a Giove amico e a Saturno, porterà una ventata di energia nuova ai sentimenti. Approfittatene!

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox vi anticipa delle settimane interessanti in amore, grazie al passaggio di Venere. Nel lavoro ci saranno nuove opportunità da valutare, soprattutto nel periodo che va dal 22 marzo al 15 aprile.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Cancro

Anche se domani sarà migliore rispetto ai giorni precedenti, vi sentite ancora tesi. In amore potreste aver bisogno di un punto di riferimento che, adesso più che mai, vi manca. Sul lavoro siate prudenti, specie se ci sono questioni contrattuali da discutere. L’influsso negativo di Saturno vi impone cautela di fronte alle scelte importanti.