Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 19 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020. Quali segni saranno sostenuti dalle stelle domani giovedì 19 marzo 2020? Il Leone e lo Scorpione avranno momenti di nervosismo. Tenete a freno l’ansia: Vergine! La Bilancia, invece, dovrà sforzarsi di essere meno diffidente. Vediamo meglio cosa svela l’oroscopo di Paolo Fox per i 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Leone

Avete Venere opposta che vi crea ancora dei conflitti in amore. Un rapporto in crisi potrebbe finire oppure potreste riversare troppe preoccupazioni personali sul partner. Non è un momento facile, ma sforzatevi di mantenere maggior cautela. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox vi invitano a sfruttare questi giorni di crisi per pensare a nuovi progetti futuri.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Vergine

Usate questo momento per rivedere le storie che non trovano serenità. Tra aprile e luglio ci sarà un periodo di grandi cambiamenti. Sul lavoro potrete realizzare i progetti che avete in testa; dovete soltanto provare a tenere sotto controllo l’ansia che vi tormenta in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Bilancia

Potrebbe nascere forte in voi il desiderio di voler chiarire ciò che non va nella vostra relazione. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di lasciare andare un po’ di rigidità e diffidenza. Sul lavoro la situazione migliorerà a fine mese, grazie anche a Saturno che tornerà attivo nel segno.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Scorpione

Con Venere in opposizione dovrete muovervi con prudenza ed evitare inutili polemiche con il partner. Sul fronte lavorativo cercate di fare scelte adesso in vista del futuro, perché nei prossimi mesi avrete maggiori difficoltà a gestire alcuni progetti. Occhio al nervosismo, soprattutto durante il weekend.